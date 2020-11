Alajuelense perdió su invicto como visitante

Liga Deportiva Alajuelense, la pasa mal cuando visita el Carlos Ugalde, ayer los manudos perdieron el compromiso 1 a 0, con esto también dejaron ir siete juegos invictos que tenían como visitantes en el actual torneo.

Las derrotas en la zona norte no son nuevas para los manudos, justamente en el 2019 los rojinegros llegaron a enfrentarse a los “toros“ con una seguidilla de 10 partidos invictos, ese día volvieron a perder la buena racha con marcador de 3 goles por 1.

Más allá del mal resultado, el director técnico alajuelense se muestra tranquilo y confiado en su equipo, reconoció la buena disposición de sus dirigidos en el terreno de juego.

“Quiero felicitar a mis jugadores, por el gran esfuerzo y el compromiso que han tenido en este partido de generar tantas opciones de gol. Nos deja tranquilos que el equipo se esforzó, jugó, intentó por dentro, por fuera y al final no pudimos concretar, pero el equipo jugó bien“, expresó Andrés Carevic técnico manudo.

El argentino le bajó el tono a la caída en suelo norteño, tomó la pérdida de buena manera, respaldado en la actitud y las ganas de sus jugadores.

“Para nosotros no es un alerta, porque si uno dice el equipo no tuvo buena actitud, el equipo jugó mal, no tuvimos ocasiones de goles, puede ser que uno diga, hay que preocuparse, pero con lo que hizo el equipo hoy estoy tranquilo“, dijo Carevic.

El equipo rojinegro es el súper líder del torneo con 34 unidades, ahora el combinado alajuelense se enfocará en el próximo partido contra Limón.

Eso sí antes deberá enfrentarse al San Francisco de Panamá, por Liga Concacaf el próximo 24 de noviembre.