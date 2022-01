Alajuelense negó el finiquito a Marcel Hernández ante posibilidad de que fuera a Saprissa

En Alajuelense despacharon a Marcel Hernández pese a anotar 20 goles, pero tampoco lo iban a dejar libre por miedo a que firmara con el Deportivo Saprissa, según reveló el propio futbolista.

Hernández explicó que Agustín Lleida, gerente deportivo manudo, conversó con él y de inmediato le sorprendió que tuviera que dejar el equipo.



"Recibí una llamada y fue un impacto para mí. Una de las opciones que me dio fue la de Cartaginés, pero yo le dije: me das una tercera opción que es el finiquito", contó Marcel.

Además, el cubano dijo que a Lleida no le agradó la opción de dejarlo libre en pleno mercado de fichajes, aunque los erizos no lo quisieran en la planilla.

"Siempre me dijo que el finiquito no porque sabemos que puedo ir a Saprissa, la opción de Saprissa no está hoy, está desde el primer torneo que llegué al país. Eso es una realidad. Mi tercera opción era el finiquito y no se me iba a dar", añadió.