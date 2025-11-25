Alajuelense buscará mantener racha positiva ante clubes guatemaltecos en Concacaf

Nota redactada por: Argenis Picado

Alajuelense, que busca un tricampeonato en la Copa Centroamericana, disputa este miércoles el primer partido de la final de la presente edición. El rival de turno es el Xelajú de Guatemala y los manudos llegan con la historia a su favor en estos cruces.

Los rojinegros ya se han enfrentado a rivales como Guastatoya, Comunicaciones y Antigua, sin registrar derrotas ante equipos guatemaltecos.

Así está el balance de los dirigidos por Óscar Ramírez ante clubes de Guatemala en competiciones internacionales (Liga Concacaf y Copa Centroamericana): en 8 partidos registran 4 victorias, 4 empates y 0 derrotas, con 10 goles a favor y 6 en contra, para un 66% de rendimiento.

Los manudos son los actuales bicampeones de la Copa Centroamericana de Concacaf, tras vencer en las dos anteriores finales al Real Estelí de Nicaragua.

Alajuelense recibirá al Xelajú este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto, y cerrará la serie en Ciudad de Guatemala la próxima semana.