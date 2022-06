Alajuelense apuesta por Miguel Ajú hasta el 2025

Por Daniel Jiménez | 10 de junio de 2022, 17:02 PM

El portero Miguel Ajú firmó este viernes la extensión de contrato con Alajuelense hasta 2025.

Luego de un torneo en Jicaral, el porteor regresó al club para quedarse.

"Quiero agradecerle a Dios la oportunidad de extender mi vínculo con la institución que me ha visto crecer y mejorar día a día en cada situación, quiero agradecerle a mi mamá y a las personas que siempre me han apoyado y creído en mí", comentó el futbolista en un video publicado en las redes sociales del equipo.

​Ajú ha participado en nueve oportunidades durante el Clausura 2022, aunque aún falta la recta final del torneo.

"Quiero agradecerme a mí mismo por el esfuerzo de todos estos años si no pusiera ese granito de arena todos los días para tener convicción y disciplina, no hubiera podido lograr esto. Estoy muy contento porque me ha costado mucho", añadió el futbolista.

El guardameta tiene 14 años en la Liga y se formó en las ligas menores manudas.