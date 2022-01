Carmelita sorprendió a Puntarenas en el inicio de la Liga de Ascenso

El campeón de la Liga de Ascenso, Puntarenas FC, comenzó el Torneo de Clausura con derrota 0-1 ante Carmelita en el estadio Miguel Lito Pérez.



Jaime Valderramos concretó el único gol del encuentro para los verdolagas.

Este fue el único encuentro de la Segunda División que se realizó este domingo, pues los restantes tres se efectuaron el sábado.

Los partidos ante Marineros vs. Escorpiones, Palmares vs. Garabito y Santa Ana vs. Uruguay de Coronado no se realizaron por temas de COVID-19.



Además, el compromiso entre Aserrí y Limón no fue programado, por la situación de los caribeños desde el semestre anterior.

El campeón del Apertura fue el Puntarenas FC por lo que de ganar el Clausura ascenderá de manera directa, pero de haber otro monarca, se tendrá que disputar una final nacional.

Esta serie se jugará en ida y vuelta entre los porteños y el equipo que gane el certamen.

Resultados fecha 1:

San José 1-Municipal Liberia 2



Puntarenas 0-Carmelita 1

Cariari 2-Turrialba 2

Barrio México 4-Golfito 0