'Voy por ella', vitrina de exposición para Evolución, cumple 20 años

10 de mayo de 2023, 9:58 AM

Calypso in the modern generation es la nueva producción del cantante Danny Williams y su grupo Kawe Calypso . El disco, que fue producido por Pedro Víquez, será presentado en un concierto gratuito que a la vez servirá de homenaje póstumo a Walter Ferguson al ser las 7 p. m. en el Centro Cultural de España.

Luego de nueve años de no venir al país, la banda de reggae argentina Lumumba visitará el país con Pablo Molina, Amilcar Nadal, Kutral Dub y JJ Art. El concierto se llevará a cabo en Club Pepper a las 8 p. m. y contará con la participación de DJ Selecta Herbalist. Los boletos tienen un costo de ₡21.000 general y ₡26.000 balcón VIP y puede comprarlos aquí.

Los Cuchillos se presentará en compañía de Burning Sax y Jack The Ripper al ser las 9 p. m. en Amón Solar, El Sótano . La entrada cuesta ₡6.000 y puede adquirirla al 8467-3958.

Red Rebellion tomará las instalaciones de Amón Solar, El Sótano para recibir a las bandas Madame Whiskey, The Movement In Codes e In Versa. La cita arrancará a las 8 p. m. y los boletos tienen un precio de ₡5.000 en preventa y ₡7.000 el día del evento. Reserve su espacio al 8722-2555.