Vic Pérez estrena ‘Caigo’ abrazando a su niño interno

Llegamos a la edición #125 de la Agenda Cultural SABANA trayéndole excelentes opciones artísticas para disfrutar como más lo desee. Algunas son gratuitas y otras de paga.



Entre los eventos que destacan está el Día Internacional de los Museos que se conmemora cada 18 de mayo, acá encontrará variadas formas de celebrarlo. Como, por ejemplo, visitar los museos pertenecientes al MCJ, que cuenta con una programación completa para la ocasión.

Además de ello, como recomendación de la semana, le presentamos a Vic Pérez, un cantautor que destaca por haber sido galardonado en los Premios ACAM del año anterior con dos estatuillas por Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Nueva Canción con su primer disco solista Amuleto, y del cual se desprende su nuevo videoclip Amargo (ver aquí).

Ahora Pérez, lanza junto con el artista español Pedro Pastor su tema Caigo, en la que busca abrazar a su niño interno, y que se convierte en el primer sencillo de su nueva producción que consta de seis temas, llamada De todos sus colores (escuche aquí su música).

Esta nueva pieza musical tendrá una fiesta para darla a conocer, el viernes 17 de mayo a las 8:30 p. m. en compañía de la agrupación nicaragüense Garcín en Mundoloco. El evento tiene un costo de ₡5.000 en preventa y ₡7.000 en taquilla, las entradas se pueden adquirir anticipadamente, comunicándose al teléfono 6381-4109.

Sumado a esto, a continuación, podrá consultar los principales eventos que se realizarán entre el 16 y 23 de mayo.

Eventos con fechas extendidas:

El Proyecto López Danza y la Compañía Folclórica Curubandá (con casi 25 años de trayectoria), presentan la obra multidisciplinaria El Patio de las Abuelas, que, por medio de la música, el baile y elementos audiovisuales apelan a la identidad costarricense y la relevancia del mestizaje y las migraciones. Las funciones se realizarán este 17 y 18 de mayo a las 8 p. m. en el Teatro Nacional. Los tiquetes oscilan entre ₡9.000 y ₡20.000 según localidad escogida y puede adquirirlos aquí.

Las simples cosas, bajo la dirección de Aaron Acuña, es el nuevo espectáculo que presenta Teatro de Bolsillo. Las funciones serán del 17 al 19 de mayo en horario de viernes y sábado a las 7 p. m. y domingo a las 6 p. m. Los boletos cuestan ₡8.000 general y ₡6.000 estudiantes y adultos mayores. Las entradas pueden comprarse a través del teléfono 8714-6784.

Asista a la exposición El Quijote en Costa Rica. La muestra documental, vista desde la mirada de escritores ticos, es organizada en colaboración con la Embajada de España y el Instituto Cultural de España y podrá apreciarse hasta el 23 de mayo en horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6 p. m. en la Biblioteca Nacional de manera gratuita.



Jueves 16 de mayo:



Art City Tour presenta su segunda edición del año denominada Chepe de moda, misma que se llevará a cabo desde las 5 p. m. y hasta las 8:30 p. m. de manera gratuita en la capital. Usted podrá recorrer diferentes museos y espacios culturales registrándose aquí (el programa se incluye en el enlace) a partir del 12 de mayo a las 12 m. Importante destacar que el cupo es limitado para 3000.

Viernes 17 de mayo:

¿Le gusta el rock? Entonces le invitamos a disfrutar del chivo con Madame Whiskey, Time’s Forgotten, y los alemanes Exdirectory (ALE) y Paul on Bridges a partir de las 8:30 p. m. en El Nico Baker. Las entradas cuestan ₡7.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento y puede comprarlas aquí.

Sábado 18 de mayo:

Los amantes del rock psicodélico y el indie tienen una cita a partir de las 7 p. m. en San Ramón, ya que Maldito DeLorean y Todo lo que hicimos se presentarán en Manada Coyote. Los boletos tienen un costo de ₡5.000 en preventa (incluye cerveza) y ₡6.000 el día del evento y puede comprarlos comunicándose al 6390-3998.

Peregrino Gris llevará buena dosis de música celta a Sabor del Cielo Mirador y Restaurante a partir de las 8 p. m. Puede comprar sus entradas aquí, tienen un costo de ₡6.000.

Miércoles 22 de mayo:

¿Le gusta la escena gótica? Entonces no puede perderse la celebración del Día Mundial Gótico en Amón Solar. El evento que será gratuito arrancará a las 7 p. m. y contará con la participación principal de la banda Ariel Maniki and the Black Halos, además habrá DJS invitados, literatura, moda y arte del género.

Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos. No nos hacemos responsables por la reprogramación ni la cancelación de estos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir al correo [email protected].