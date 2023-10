'Todo Parece Quieto', el concierto de Ludwing Gómez y Eddy Monge, será este viernes

4 de octubre de 2023, 11:46 AM

Hace 95 años se inauguró el Teatro Popular Melico Salazar y, para celebrarlo, habrá actividades gratuitas del 6 al 8 de octubre en sus instalaciones. El viernes a las 7 p. m. iniciará con el acto protocolario y la coreografía Margarita de la Compañía Nacional de Danza, mientras que el sábado a las 6:30 p. m. se llevará a cabo el concierto Coros y oberturas de Ópera a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil junto al Coro Sinfónico Nacional, y también se expondrá la presentación Sax Fest por parte del Centro Nacional de la Música. Para finalizar, el domingo a las 4:30 p. m. se presentará el Coro de Ciegos de la Compañía Folclórica Matambú y del Taller Nacional de Danza Costa Rica. Las actividades son aptas para todo público, pero el cupo es limitado. Se recomienda llegar una hora antes de cada función para conseguir su entrada, ya que no se reservará lugares.

Viva la Gente (Up with People), es una ONG que realiza esfuerzos de voluntariado en el país y que cerrará su visita con actividades culturales tales como un festival de talentos locales y una presentación del grupo de voluntarios el viernes 6 de octubre desde las 5:30 p. m. y el sábado 7 de octubre a partir de las 4:30 p. m. en el Teatro de la Casa de la Cultura de Puntarenas. La actividad tendrá como objetivo la recolección de productos no perecederos que serán entregados a familias necesitadas de la provincia, por lo que se está solicitando llevar víveres en lugar de pagar la entrada. Puede reservar su espacio y hacer donaciones comunicándose al WhatsApp 6230-8984.