Tesla, Semana U y Día Mundial de la Guitarra: los eventos que puede incluir en su agenda

Amantes del cine, literatura, teatro, música, danza y artes plásticas podrán deleitarse con los diversos eventos que se presentan en la edición número 67 de la agenda cultural de la revista SABANA.

Una obra sobre el inventor, conciertos con importantes agrupaciones musicales y una cita para los fanáticos de las cuerdas son parte de las actividades que se realizarán del 11 al 20 de octubre.

Además, le presentamos la recomendación musical de la semana un vídeo a cargo de la artista guatemalteca Fabiola Roudha -se caracteriza por cantar soul, neo soul, pop de los setenta y R&B-, y se encuentra en el país realizando la gira promocional "Volví a Mí", su nuevo sencillo. Por ello, realizará un meet & greet el 14 de octubre a las 7 p. m. en el Jardín de Lolita en Barrio Escalante, que tiene un costo de ₡10.000 (incluye dos cervezas nacionales o un jugo natural y un plato a elegir). Reserve al 8334-2471. Además, ofrecerá un recital en compañía de Gazel el 15 de octubre al ser las 8 p. m. en London Room. Adquiera sus entradas en preventa por ₡5.000 y ₡8.000 el día del evento. Reserve al 8862-9777.





A continuación, calendarizamos las actividades por fechas.

Eventos con fechas extendidas:

"Tesla: delirios de un genio", dirigida por Manolo Ruíz y escrita por el director y dramaturgo costarricense José Arceyuth Jiménez, llega al Teatro de la Aduana Alberto Cañas Escalante el 13 de octubre y mantendrá su temporada hasta el 30 del mismo mes. El espectáculo, que es apto para mayores de 15 años, contará con música de acompañamiento a cargo del compositor Diego Soto, así como video mapping y escenario expresionista. Mientras que el elenco está compuesto por Carlos Alvarado, Carlos Miranda, Melissa Vargas, Douglas Cubero, Dennis Quirós y Raúl Arias. El horario es de jueves a sábado a las 7 p. m. y los domingos a las 5 p. m. y puede adquirir sus entradas aquí por ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores.



El clásico ​​"Campanita"- bajo la dirección de Sofía Chaverri-, se mantendrá en cartelera del Teatro El Triciclo, los domingos de octubre a las 11 a. m. Las entradas cuestan ₡6.500 y las puede adquirir aquí.



La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) realizará su "Semana U 2022" con diversos conciertos gratuitos del 12 al 14 de octubre desde las 5 p. m. y hasta las 9 p. m. en el parqueo Uriche. Los encargados de poner a vibrar al público asistente serán Maf É Tulá, Las Robertas, Los Garbanzos y Mentados el miércoles; DJ Matthew, Fercho Salazar, Wizard y María Wabe el jueves; y para el cierre Vero Luna, Canina, Voodoo y Cocofunka.

El cantautor español Pedro Pastor - sobrino de Pedro Guerra- vendrá al país con su banda "Los Locos Descalzos" para cerrar su gira promocional " Vueltas Latam 2022" , la cual hace un recorrido por 11 países de la región. La cita será el 26 de octubre a las 8 p. m. en Jazz Café y Mechas Kadeho será el artista invitado. Reserve su entrada por ₡18.000 al 8503-2828.

El programa gratuito Preámbulo presenta varios ciclos de cine este mes, "Territorios: Argentina" del 13 al 22 de octubre; finalizando con "Histeria" del 27 al 29 de octubre. Todas las funciones serán a las 7 p. m. en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Puede encontrar el programa aquí.

Continúa el Festival Internacional de Cine de Terror Amorpho con diversas funciones durante el mes de octubre en CCM Cinemas de Plaza Mayor. Consulte la programación aquí y adquiera sus boletos para las funciones ingresando a este enlace.

"Lumen"​​​, exhibición de la Asociación de Pintores Figurativos de Costa Rica, tiene como objetivo resaltar la importancia de la iluminación en las obras de arte y, de esta forma, lograr que el espectador se sumerja en la magia, belleza y mensaje, que cada uno de los 20 participantes plasmaron en sus pinturas. Estará disponible hasta el 26 de octubre de manera gratuita en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ubicado en la Avenida Central de San José. El horario de visitación es de 8 a. m. a 4 p. m.

​​"Configuraciones Espirituales: sistemas de creencias y corrientes intelectuales en el arte costarricense", plantea la posibilidad de que diversos movimientos, como la masonería, la teosofía y el espiritismo, den un paso en la producción artística. Esta exposición se presenta hasta finales de mes en el Museo de Arte Costarricense de manera gratuita. Puede visitarla de martes a domingo, de 9 a. m. a 4 p. m.

​​Antes del cierre para las obras de remodelación de la Galería Sophia Wanamaker en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, “El Grupo” ofrece la exposición “Synergias”, una muestra de los artistas plásticos Carmen Borrasé Povedano, Marcia Madrigal Guardia, Mario René Madrigal–Arcia, Mario Rojas Kolomiets, Miguel Hernández Bastos, Philipp Anaskin y Ronaldo Cubero. Sus obras tienen componentes provocadores con los cuales amplían narrativas sobre distintos enfoques y vivencias. La exhibición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 21 de noviembre en la sede de San Pedro en horario de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.

​El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS) exhibe la muestra visual “¡Vivan Siempre el Trabajo y la Paz! Trabajadoras y trabajadores costarricenses” con obras pictóricas, fotografías históricas, documentos y objetos patrimoniales. Puede visitarse de manera gratuita hasta el 29 de enero de 2023 en la sala José María Cañas Escamilla, situada en el segundo piso. El horario es de martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. Más información aquí.

​Descubra los secretos del Teatro Popular Melico Salazar con visitas teatralizadas todos los martes en funciones de 9 a. m. y 11 a. m. La actividad, que tiene una duración de 50 minutos, cuenta con un recorrido histórico y cultural con actuaciones de artistas que personifican a los costarricenses de la época. El precio de las entradas es ₡2.000 para nacionales, ₡1.000 para estudiantes y adultos mayores, y ₡3.500 para extranjeros, mientras que los niños menores de siete años entran gratis. Adquiera las entradas en la boletería física del teatro de martes a domingo en horario de 9 a. m. a 5 p. m.



Miércoles 12 de octubre:

“Arte al Mediodía”, programa gratuito del Centro Cultural e Histórico José Figueres, presenta "Armonía con Poesía" a cargo del SINEM y de Ceniza Huetar.

"Rostros, Historias del Swing y del Bolero Criollo" contiene una serie de historias, anécdotas y experiencias de los bailarines de estos géneros dancísticos que promueve el rescate de la identidad costarricense. El evento se realizará al ser las 7 p. m. en Teatro Popular Melico Salazar y los precios varían según localidad entre ₡8.000 - ₡5.000 general y ₡6.000 - ₡3.000 para estudiantes y adultos mayores. Compre su boleto aquí.

Viernes 14 de octubre:

Matías Muñoz presenta "Circular", un concierto en el que contará con invitados especiales: Vic Pérez, Alelí Prada, Amanda Rodríguez, Tracy Mora, Christina Cleveland, Pablo Sequeira y Andrés Chaves. La actividad se llevará a cabo en Centro Cultural Key Largo a partir de las 8 p. m. Reserve su espacio por ₡6.000 en preventa y ₡8.000 al 6297-5543.



Sábado 15 de octubre:

Mi Butaca Cine Club presenta el cine foro de la película "Sueños" (1990), protagonizada por Martin Scorsese y Akira Terao, bajo la dirección de Akira Kurosawa. La cita será a partir de la 1:30 p.m. en CCM Cinemas Plaza Mayor. Adquiera sus boletos aquí por un precio de ₡3.000. Para más información, puede llamar al 8849-8034.

La experiencia Sofar regresa a Costa Rica, luego de tres años, ahora en Cartago. Esta experiencia permite que el público compara con los artistas en una locación que se revelará 36 horas de cada evento. Con un primer concierto a cargo de Kako y su quinteto, Opo Chacón y Organicways que se realizará en San Rafael de Oreamuno a las 6 p. m. Reserve su espacio aquí por ₡8.000.

La banda de rock progresivo Time's Forgotten visitará la tierra de los roqueros Madame Whiskey. Al ser las 7 p. m. compartirán escenario en la Sala 1 de CCM Cinemas en Ciudad Quesada, San Carlos. El boleto tiene un costo de ₡8.000 en preventa y ₡10.000 el día del evento. Puede reservar al 8722-2555.



Selvas presentará su videoclip "Fallar" en compañía de Felipe Pérez (vocalista de 424) al ser las 8:30 p. m. en el Teatro Nico Baker (contiguo a Sala Garbo). Los boletos cuestan ₡7.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento (incluye una bebida). Reserve al 8868-7422.

Martes 18 de octubre:



Paulina Peralta presenta "Flamenco para el Alma" en el programa Teatro al mediodía del Teatro Nacional. El evento tiene un costo de ₡4.000 general y de ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Más información aquí.

Celebre el Día Mundial de la Guitarra - avalado por UNESCO y se conmemora desde el 2021- en el Teatro Popular Melico Salazar con una fiesta que arrancará a las 7 p. m. Participarán nueve orquestas de guitarras provenientes de diferentes partes del país y representando a diferentes instituciones: Orquesta de Guitarras del Tecnológico de Cartago, Ensamble de Ukeleles de Aguacaliente de Cartago, Orquesta Infantil, Intermedia y Avanzada de la Unión de Cartago, Orquesta de Guitarras de Santo Domingo de Heredia, Orquesta de Guitarras UCR, sedes de Turrialba y San Ramón de Alajuela y Orquesta de Guitarras de la UNA. Además de ello, México estará presente con El Trío de Guitarras Terceto del Sur. Adquiera sus tiquetes por ₡8.000 general y de ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores ingresando aquí.



Miércoles 19 de octubre:

Disfrute de "Cuentos de la Mochila" a cargo de la narradora de cuentos Ana Coralia Fernández en “Arte al Mediodía”, programa gratuito del Centro Cultural e Histórico José Figueres.

Para el cierre de la Temporada de Música para Bandas de Compositores Estadounidenses 2022, la Banda de Conciertos de Cartago se presentará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill con el siguiente repertorio: John Williams: Evening At Pops de John Williams, Rest de Frank Ticheli, The Witch And The Saint de Steven

Reineke, An Outdoor Overture de Aaron Copland, The Witch and the Saint de Steven Reineke y West Side Story de Leonard Bernstein. La entrada cuesta ₡3.000 y la podrá comprar el día del evento en la boletería del teatro. Más información al 8455-6666.

Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos. No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.