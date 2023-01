Rey Curré invita a celebrar el Juego de los Diablitos

Horror Hazard proyectará el filme de 1981 The Evil Dead escrito y dirigido por Sam Raimi, al ser las 7 p. m. en Sala Garbo. El evento que contará con rifas, exhibiciones y cosplayers, tiene un costo de ₡3.000 y puede reservar su espacio al 8349-0203.



Nick Schultz, cantante, y Emma Newby, guitarrista de The Faces of Sarah, banda de rock gótico británico, debutarán en Costa Rica con el proyecto Heartbreak Noir. El evento organizado por Garden of Goth contará también con la participación nacional de Last Dusk, Molt y DJ Gabriel y se llevará a cabo a las 8 p. m. en Amón Solar, El Sótano. Compre su boleto por ₡6.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento ingresando aquí.