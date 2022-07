¡Nuestra agenda cultural SABANA cumple dos años y lo celebramos con mucho arte!

Por Glenda Solano | 20 de julio de 2022, 9:47 AM

Nos enorgullece celebrar el segundo aniversario de nuestra agenda cultural de la revista SABANA, que se celebra el próximo 24 de julio.

La meta de este segmento siempre ha sido exponer una variedad de actividades culturales semana a semana para que el público descubra nuevas formas de disfrute, y a la vez, colocarse como una plataforma para que los artistas puedan exponer su trabajo, tomando como punto de partida el valor del arte y la cultura como agentes transformadores y de cambio para las sociedades.

Por eso es que, desde esta plataforma, hemos abogado por dar a conocer proyectos de diversas ramas artísticas como la música, el teatro, la danza, el cine, la literatura, las artes plásticas, entre otras.

A continuación, listamos las actividades disponibles en las próximas semanas en orden cronológico de fechas para nuestra edición número 55.

Eventos con fechas extendidas:

¿Se quedó sin asistir al concierto de Gondwana en Jacó el 16 de julio anterior? Le contamos que el miércoles 20 de julio habrá un show íntimo en el restaurante Sobre las Olas By Gondwana ubicado en Playa Negra, Cahuita, Limón. Puede reservar una entrada contactando al WhatsApp 6074-7573. Además, la banda chilena se presentará el viernes 22 de julio en San Carlos, el domingo 24 de julio en Miramar, Puntarenas a las 7 p. m. y el lunes 25 de julio en Santa Cruz de Guanacaste al mediodía. Más detalles aquí o bien, puede solicitar más información llamando a los teléfonos: 7064-7781 y 7064-9646.

Bajo la dirección de Aylin Morera y con las actuaciones de Gaby Quirós y Marco Zúñiga, la obra unipersonal "Último round", que aborda la problemática de la violencia psicológica en las relaciones de pareja, se presentará del jueves 21 al domingo 24 de julio en el Teatro Vargas Calvo. Las entradas tienen un costo de ₡8.000 general y ₡5.500 para estudiantes y adultos mayores. Se pueden comprar aquí.



"Esos tiempos del después" es una puesta en escena del dramaturgo costarricense, Bernardo Mena Young, dirigida por Dayanara Guevara Aguirre, y es una obra que se desprende de la temática LGBTIQ+ y que aborda el duelo y las pérdidas de una manera inmersiva y profunda. Se mantendrá en cartelera hasta el 31 de julio en el Teatro 1887 ubicado en el Cenac. Las funciones serán de jueves a sábado a las 7 p. m. y domingos a las 5 p. m. Las entradas tienen un costo de ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores. Se pueden adquirir aquí. Importante destacar que este espectáculo es apto para mayores de 12 años y por ello solicitarán a los menores de edad mostrar su tarjeta de identidad de menores del T.S.E.

A nuestros lectores cinéfilos hoy los invitamos a disfrutar del Festival de Cine Europeo hasta el 31 de julio en el Cine Magaly. Consulte la programación y adquiera sus boletos en https://www.cinemagaly.com/.

¿Es la migración hermosa? Esa es la interrogante que inspiró a Alejandro Ramírez a desarrollar una experiencia escénica, performativa y metafórica sobre lo que significa migrar en condiciones particulares. El espectáculo se presentará de manera gratuita el 23 y 24 de julio a las 7 p. m. en el Centro Cultural España. Para asistir debe llenar este formulario.

El artista plástico, Víctor Quirós, presenta la exposición "De la inspiración a la materialización de la obra" del 20 de julio al 31 de agosto en el Museo Regional de San Ramón. En esta muestra, el escultor hace un recorrido por su trabajo desde 2002 y hasta la fecha, donde sobresalen sus interpretaciones de payasos circenses. Puede encontrar más información en las redes sociales.



Visite la exposición "Salón Nacional de Artes Visuales 2021-2022" en el Museo de Arte Costarricense, de martes a domingo en horario de 9 a. m. a 4 p. m, hasta agosto. La muestra, que abarca tres categorías (bidimensional, tridimensional y otros medios), es un espacio de valorización y visibilización de las prácticas artísticas actuales.



La exposición de los pintores españoles "Goya y Dalí: Del capricho al disparate", una muestra de 80 grabados de Goya y sus reinterpretaciones por parte del reconocido Salvador Dalí, estará abierta al público hasta el mes de setiembre en el Museo del Jade en horario de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a domingo. Los precios para el ingreso son: ₡3.000 para nacionales; ₡1.200 para estudiantes y menores de 12 años; por otro lado, los adultos mayores nacionales, personas con discapacidad y menores de cinco años entran gratis; los extranjeros deberán pagar $16 y los estudiantes extranjeros, $5. Además, los domingos hay 2x1 para nacionales. Más información aquí.



¿Le gustaría disfrutar de una visita guiada del Teatro Popular Melico Salazar? Los tours se efectúan todos los martes en horarios de 9 a. m. y 11 a. m. Los tiquetes tienen un valor de ₡2.000 para nacionales, ₡3.500 para extranjeros, ₡1.000 para estudiantes y adultos mayores nacionales, mientras que los menores de siete años entran de manera gratuita. Reserve por medio del sitio web.



Conozca la historia del Teatro Nacional con una visita guiada y dramatizada. La entrada tiene un costo de ₡2.000 general, ₡1.500 para adultos mayores, ₡3.500 para extranjeros y los niños menores de 12 años nacionales ingresan gratis. Puede asistir cualquier día de la semana; las presentaciones son de 9 a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 4 p. m. Adquiera su entrada en la boletería del teatro o reserve llamando a los teléfonos 2010-1142 o 2010-1143.

Miércoles 20 de julio:

Mechas Kadeho y Perrozompopo presentan "Perroz y Tatas" al ser las 8 p. m. en Mundoloco. El ingreso al evento tiene un costo de ₡6.000 en preventa y ₡8.000 el día del concierto. Puede reservar su boleto llamando al 8503-2828.



Jueves 21 de julio:

Como parte de la Temporada de Música para Bandas de Compositores Estadounidenses 2022,la Banda de Conciertos de Heredia se presentará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill. Dentro del programa para su presentación, destacan composiciones como Suite from Mass de Leonard Bernstein (Solistas Quinteto BCH), October de Eric Whitacre, Sketches On a Tudor Psalm de Fisher Tull, Rest de Frank Tichelli, Of Sailors and Whales de Francis McBeth, Old Home Days de Charles Ives. La entrada cuesta ₡3.000 y la podrá comprar el día del evento en la boletería del teatro. Más información al 8455-6666.

Viernes 22 de julio:

El actor Andy Gamboa presenta el unipersonal "Señor de Señores", una pieza apta para mayores de 18 años, que aborda temas como la sexualidad, la migración y la familia. La puesta se hará a las 8 p. m. en Teatro Frente a la Plaza. Puede reservar su entrada contactando con el número 8787-4063.

Karol Barboza y Las Sirenatas presentan "Signos de Agua" al ser las 8 p. m. en Mundoloco. Los boletos tiene un costo de ₡5.000 en preventa y ₡6.000 el día del evento y se pueden reservar contactando con el número 8455-7791.



Sábado 23 de julio:



¿Andará por Jacó? Le contamos que la vocalista de Passiflora, Nana Echeverría, se presentará a las 7:30 p. m. en Ser Restaurante. Reservaciones al 8837-3987.

Continúa el tour "Closer to me" de Magpie Jay que se presentará en Selina San José. Puede encontrar más información en las redes sociales del grupo.

Sofá Kids continúa con su "Tourcito 2022" en Pizza Oliva. Puede encontrar más información en sus redes sociales.

Domingo 24 de julio:



En las dos notas que compartimos a continuación podrá encontrar la oferta musical para el 24 de julio.​

Martes 26 de julio:

Disfrute de un espectáculo con la Banda de Conciertos de Guanacaste para conmemorar la Anexión del Partido de Nicoya en el programa Teatro al mediodía del Teatro Nacional. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 general y ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Puede comprarlas aquí.

