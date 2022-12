Navidad y Día de la Marimba destacan en las actividades culturales

El vídeo " Una Historia, Una Pasión" es el nuevo himno para "La Sele" y fue realizado bajo la producción de Mario "Gorras" Vargas, con música de Jaime Gamboa, músico e integrante de la agrupación Malpaís, y Alex Orozco, productor. Además, contó con la participación de las voces de Joss Araya, LuisGa Loría, Vanessa González, Joaquín Yglesias, Tipi Rogers e Imani Campbell. Esta es la recomendación de la semana. Si aún no lo ha visto puede hacerlo aquí .

La Galería Once Doce exhibirá más de 150 obras de artistas costarricenses entre los cuales destacan Fausto Pacheco, Manuel de la Cruz González, Quico Quirós. La cita será entre el 25 y 27 de noviembre en Plaza Itskatzú en horario de 10 a. m. a 9 p. m.

La Biblioteca Nacional presenta el recital "No podrán rompernos la voz", en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad arrancará a las 2 p. m. y es gratuita. Además, puede seguir la transmisión por Facebook. Valga destacar que contará con la participación de María José Calatayud, Yolanda Bertozzi, Adriana Hidalgo, Elliette Ramírez, Marta Rojas Porras y la artista mexicana invitada para este evento, Claudia Berrueto.