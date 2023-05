Municipalidad de Mora celebrará su 140 aniversario con un concierto gratuito

Martes 30 de mayo:

Sea parte del lanzamiento CD Live at Teatro Nacional de Costa Rica asistiendo al concierto Ed Calle & CCCN Jazz Orchestra al ser las 7 p. m. en el Teatro Nacional. A lo largo de su carrera, el artista venezolano radicado en EE. UU. ha sido nominado dos veces para obtener el premio Grammy Latino, primero en 2005 por su álbum Ed Calle Plays Santana y en 2007 por In the Zone. Los boletos al evento organizado por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano pueden adquirirse a través del sitio web del teatro por ₡10.000 general y ₡8.000 para estudiantes y adultos mayores.