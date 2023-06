'Mi Ángel': El video con el que Los Garbanzos celebran 29 años en la escena

El Juanpa Fest es un evento para celebrar el cumpleaños del fundador de Time´s Forgotten, Juan Pablo Calvo. También se tocará música de sus demás proyectos con Will of the Mountain y The Cursed. La actividad arrancará a las 8 p. m. en Jazz Café. La entrada cuesta ₡7.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento, puede comprarla aquí.