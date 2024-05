‘MAE FEST’ presentará a The Wailers con Julian Marley y diversos artistas ticos

En la edición #124 de la Agenda Cultural SABANA, le presentamos variedad de eventos para disfrutar.

Valga destacar que el 7 de mayo se celebró el Día Nacional del Calypso Costarricense y, por ello, queremos recomendarle la nueva producción dedicada a la memoria del “Rey del Calypso”, Walter Ferguson (ver aquí).

Recomendación de la semana

Llega el MAE FEST One Love Edición (cuyas siglas significan: música, arte y entretenimiento), este domingo 12 de mayo al Centro de Eventos Pedregal a partir del mediodía y hasta las 10 p. m. de la mano de Alterna Records. El evento no solo incluirá música, sino también otras expresiones artísticas como baile, talleres interactivos, pintura en vivo, zona de emprendimientos, comidas, entre otras actividades.

Y para entrar de lleno en el ámbito musical, el cual por cierto es muy variado, le contamos que The Wailers junto a Julian Marley serán el plato fuerte del evento, que, además, contará con la participación de diversos artistas internacionales: Ruby Chase y Mikayla Taylor (EE. UU.), Surfistas Del Sistema, Sol Pereyra y Koino Yokan (Argentina). Así también habrá buena dosis de música tica por parte de Un Rojo, Ojo De Buey, Voodoo, Mentados, Mod-Ska, Queens Of Reggae, Barzo, Frezco, Patterns, Magpie Jay, Full Disposition, Sonámbulo, Carolina, Triddi, Hijos y Las Robertas.

Las entradas tienen un costo de ₡35.000 general y ₡75.000 VIP y puede comprarlas aquí. El evento es apto para mayores de 18 años.

Aprovechando la ocasión, conversamos con Jaguar, vocalista de Un Rojo, grupo que será parte de este gran evento.

Sumado a esto, a continuación, podrá consultar los principales eventos que se realizarán en los próximos días.

Eventos con fechas extendidas:

¿Le gusta el cine? Disfrute de manera gratuita del Festival de Cine Italiano en el Cine Magaly. Las funciones serán del 8 al 12 de mayo y puede consultar la programación aquí.

Teatro de Bolsillo presenta el espectáculo Videoclub menos uno que apela a la nostalgia de las épocas de los noventa, donde se alquilaban filmes para ver en casa. Las funciones serán del 10 al 12 de mayo en horario de viernes y sábado a las 7 p. m. y domingo a las 6 p. m. Los boletos cuestan es de ₡8.000 general y ₡6.000 estudiantes y adultos mayores. Las entradas para ambos espectáculos pueden comprarse a través del teléfono 8714-6784.

El musical Cantando bajo la lluvia llega por Estudio Maracuyá, será interpretado por Maik Q con clásicos que deleitarán a todos los asistentes. La puesta en escena llegará a El Escenario, en Plaza Tempo, este 11 y 12 de mayo, en funciones de sábado a las 7:30 y domingo a las 5:30 p. m. Los boletos tienen un costo de ₡12.000 general y ₡15.000 VIP (incluye copa de vino) y puede comprarlos aquí.



Asista a la exposición El Quijote en Costa Rica que se inauguró en conmemoración del Día Internacional del Libro (23 de abril). La muestra documental, vista desde la mirada de escritores ticos, es organizada en colaboración con la Embajada de España y el Instituto Cultural de España y podrá apreciarse hasta el 23 de mayo en horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 6 p. m. en la Biblioteca Nacional de manera gratuita.

Viernes 10 de mayo:

La Banda de Conciertos de San José, presenta el II Concierto de Gala en la Temporada Especial de “Música en La Aduana” en el Teatro Alberto Cañas a partir de las 7 p. m. Rafael Rodríguez será el director invitado que guiará a la agrupación, que además contará con la participación de la solista en el violín Francesca Anderegg, ambos músicos vienen desde Estados Unidos. La entrada es gratuita, pero debe reservar su espacio comunicándose al 8354-8210.

¿Es amante de The Beatles? Entonces no se puede perder el show denominado Leyendas de la banda tributo a “Los cuatro grandes de Liverpool”, más importante de Latinoamérica, que llega desde Argentina, The Beetles. El evento, que incluye las piezas grandes éxitos, arrancará a las 8 p. m. en el Teatro Auditorio Nacional. Puede comprar sus entradas aquí por un valor de y ₡25.000 en planta baja y ₡20.000 en planta alta.

Sábado 11 de mayo:



Mario Ian, músico reconocido por su participación en la agrupación argentina de metal Rata Blanca, visitará suelo nacional con varios eventos, pero su concierto principal será el sábado 11 de mayo a partir de las 4 p. m. en El Muro Art Pub. Más detalles de la gira que incluye Meet and Greet, entre otras cosas, en El Chivo Producciones.

Jueves 16 de mayo:



Art City Tour presenta su segunda edición del año denominada Chepe de moda, misma que se llevará a cabo desde las 5 p. m. y hasta las 8:30 p. m. de manera gratuita en la capital. Usted podrá recorrer diferentes museos y espacios culturales registrándose aquí (el programa se incluye en el enlace) a partir del 12 de mayo a las 12 m. Importante destacar que el cupo es limitado para 3000.

