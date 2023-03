Madame Whiskey celebra su EP 'Mountain Eaters'

Como recomendación de la semana, le contamos que Madame Whiskey, banda sancarleña de rock alternativo con matices de grunge, celebra en grande el 1.er aniversario de su cuarto EP Mountain Eaters que contiene cuatro temas, dos de ellos con videoclips (Sparrows y People of The Wall). El material grabado por los integrantes de la agrupación: Luis Barahona, Manuel Arroyo, Josué Murillo y Sebastián Salazar fue producido en 2021 en The Headstock Studios y The Chamber a cargo de Carlos Delgado, Kin Rivera Jr, y mezclado y masterizado por Carlos Dominguez. El evento de celebración será el 31 de marzo a las 8:30 p. m. en el Nico Baker contiguo a la Sala Garbo y contarán con la participación especial de Dream of Fire. Los boletos cuestan ₡6.000 en preventa y ₡7.000 el día del evento. Reserve al 8822-6404.