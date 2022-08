¡Los mejores eventos para celebrar el Día del Artista Nacional!

Por Glenda Solano | 17 de agosto de 2022, 10:02 AM

Cada 20 de agosto, Costa Rica celebra el Día del Artista Nacional, uno dedicado a rendir homenaje a los creadores de expresiones artísticas como la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza y las artes plásticas.

Por eso es que, en esta edición número 59 de la agenda cultural de la revista SABANA, conmemoramos a quienes nos hacen soñar, reír, cuestionar y vivir experiencias únicas con sus diversas creaciones y actividades.

Antes de entrar en agenda, fiel a nuestra tradición, les presentamos la recomendación de la semana. Hoy destacamos el nuevo video de la canción Walking Towards the Sun (Live from PHASES) de la banda de rock progresivo, Time's Forgotten, que próximamente lanzará su nuevo álbum titulado Shelter.



Con eso dicho, a continuación listamos los eventos culturales disponibles del 17 al 25 de agosto en orden cronológico de fechas.



Eventos con fechas extendidas:

La Orquesta Sinfónica Nacional presenta su VI Concierto de Temporada bajo la dirección musical del director titular Carl St. Clair y Trombones de Costa Rica como solistas invitados. El programa incluye interpretaciones de Gutiérrez, Pavana y Meza, a las cuales se sumará un concierto para cuatro trombones y también la interpretación de la obra Cuadros de una exposición de Mussorgsky y Ravel. Las funciones serán el 19 de agosto a las 8 p. m. y el 21 de agosto a las 10:30 a. m. en el Teatro Nacional. Las entradas oscilan entre los ₡7.200 y ₡24.000, aunque se ofrecerá un 40% de descuento a los adultos mayores y a los estudiantes que porten un carné. Puede adquirir las entradas aquí.



Los Tenores deleitarán a todas las madres con un espectáculo el 19 al 21 de agosto en el Teatro Popular Melico Salazar, con funciones de viernes a sábado a las 8 p. m. y domingo a las 4 p. m. Los precios de las entradas oscilan entre ₡22.750 y ₡32.750 y puede adquirirlas aquí.



"Eco" es una puesta en escena que nace de las memorias de Noemi Sánchez (directora), Sol Pardo (cocreación), AndreNuSe y Karol Barboza (composición y música) inspiradas por la herencia de su linaje materno, sus huellas en los caminos y los espejos que quedaron. Esta obra estará disponible al público del 19 al 21 de agosto en el Teatro de la Danza ubicado en el Cenac en horario de viernes y sábado a las 7 p. m. y domingo a las 6 p. m. La entrada cuesta ₡6.000 general y ₡3.000 para estudiantes y adultos mayores. Puede adquirirla aquí.

“El último viaje de Consuelo de Saint-Exupéry”, propuesta ganadora de la convocatoria LabEscena 22 de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) —programa artístico del Teatro Popular Melico Salazar— se presentará el 20 agosto a las 7 p. m. y el 21 de agosto a las 5 p. m. en Gráfica Genésis. La obra, escrita por el dramaturgo argentino Alejandro Finzi y dirigida por el director costarricense José Pablo Umaña, gira en torno a los últimos días de la esposa del autor de "El Principito". Las entradas cuestan ₡7.000 general y ₡5.000 para estudiantes y adultos mayores. Puede adquirirlas llamando al número: 8840-5857.



La obra “Tres relatos a media noche y antes de que se acabe la bebida”, de Sharon García Cavallini, aborda la pérdida de memoria en un universo narrativo habitado por tres mujeres en distintas etapas de la vida: juventud, adultez y vejez. Esta puesta en escena, coproducida por la Compañía Nacional de Teatro y la agrupación Aguja Teatro, se presentará hasta el 21 de agosto en el Teatro 1887 ubicado en el Cenac en funciones de jueves a sábado a las 7 p. m. y domingos a las 5 p. m. La entrada cuesta ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores. Puede adquirirla aquí.



"Paso", elaborado bajo la dirección de Mabel Marín y la producción de Uriel Morera, es un espectáculo escénico transmedial que une los principios del lenguaje cinematográfico y del cómic con el lenguaje teatral. Esta puesta en escena cuenta la historia de un hombre que enfrenta el trauma de la pérdida de un ser querido, y ahora, trabajando en un peaje en el “fin del mundo”, y con la ayuda de su amiga, una zarigüeya, trata de superarlo y seguir adelante con su vida. La obra se podrá disfrutar hasta el 28 de agosto en funciones de jueves a sábado a las 7 p. m. y domingos a las 5 p. m. en el Teatro de la Aduana. Las entradas cuestan ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores y puede adquirirlas aquí. El espectáculo es apto para mayores de 15 años, a quienes se les solicitará presentar su tarjeta de identidad de menores emitida por el T.S.E.

​"Las Machas" es el nuevo espectáculo del Teatro Espressivo que muestra el encuentro entre dos visionarias exprimeras damas: Yvonne Clays y Henrietta Boggs. Esta puesta en escena se estará presentando hasta el 4 de setiembre en horario de viernes y sábado a las 8 p. m., y los domingos a las 6 p. m. El precio de las entradas generales es de ₡12.430, aunque también se ofrece una promoción especial de dos entradas por ₡16.000 (más IVA y cargos por servicio). Encuentre más información sobre la obra aquí.



Como parte del 40 aniversario del Teatro Vargas Calvo, "Santiago" —obra del Colectivo 3 Paredes, ganadora de Proartes 2021—, llega del 19 de agosto al 11 de setiembre. Las funciones serán viernes y sábado a las 8 p. m. y domingos a las 5 p. m. Esta puesta en escena, en la que Leonardo Perucci, Carlos Alvarado y Cristian Esquivel protagonizan a tres sacerdotes, sus secretos y las víctimas de sus acciones, es dirigida por Kyle Boza y aborda temas importantes y polémicos en la sociedad actual. Las entradas cuestan ₡8.000 general y ₡5.500 para estudiantes y adultos mayores. Puede comprarlas aquí.

El artista plástico, Víctor Quirós, presenta la exposición "De la inspiración a la materialización de la obra" hasta el 31 de agosto en el Museo Regional de San Ramón. En esta muestra, el escultor hace un recorrido por su trabajo desde 2002 y hasta la fecha, con obras que destacan por sus interpretaciones de payasos circenses. Puede encontrar más información en las redes sociales del artista.



La exposición temporal, "Paréntesis: Relatos desde la incertidumbre", basada en el encierro provocado por la COVID-19, se encuentra abierta al público hasta el 11 de setiembre en el Centro Cultural de España, en horario de lunes a domingo de 9 a. m. a 9 p. m. de manera gratuita. Más información aquí.

Descubra los secretos del Teatro Popular Melico Salazar con visitas teatralizadas todos los martes en funciones de 9 a. m. y 11 a. m. La actividad, la cual tiene una duración de 50 minutos, cuenta con un recorrido histórico y cultural con actuaciones de artistas que personifican a costarricenses de la época. El precio de las entradas es ₡2.000 para nacionales, ₡1.000 para estudiantes y adultos mayores, ₡3.500 extranjeros, mientras que los niños menores de siete años entran gratis. Adquiera las entradas en la boletería física del teatro de martes a domingo en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

Jueves 18 de agosto:



En el marco del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense (31 de agosto), se inaugurará el "XXIV Festival Flores de la Diáspora Africana" en la Biblioteca Nacional y se trasmitirá a través de su Facebook a partir de las 5:30 p. m. Contará con la conferencia "150 años de la presencia afrocaribeña en Costa Rica", a cargo del Consejo Municipal de San José, así como la exposición "Afrocostarricenses ilustres" (que será exhibida hasta el 31 de agosto en horario de 8 a. m. a 6 p. m.) con la participación de Quince Duncan y una presentación del Coro de Occidente, con Coro Klio y el solista Romel Brumley.

El Centro Cultural de España presenta la lectura dramatizada "AMORYLORCA, de gitanerías, homoamores y lunas encendidas…" en conmemoración del fusilamiento del artista Federico García Lorca, interpretada por Gustavo Gómez, Gabryel Brenes y Tatiana Zamora. La entrada es gratuita y el espectáculo, que arranca a las 6 p. m., dura una hora.

Cuentófagos presentará una noche de cuentacuentos al ser las 6:30 p. m. con "Cuentos de la tía Luisa", de Luisa Hutchinson, en la Casa de la Cultura del Banco Popular. La entrada es gratuita y puede obtener más información contactándose con el número: 8815-0276.



Como parte de la Temporada de Música para Bandas de Compositores Estadounidenses 2022, la Banda de Conciertos de Limón se presentará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill con un repertorio enfocado en géneros musicales como el jazz, blues, ragtime, gospel, funk y R&B interpretados en conjunto con la compañía de Kawe Calypso. La entrada cuesta ₡3.000 y se puede comprar el día del evento en la boletería del teatro. Puede solicitar más información llamando al 8455-6666.



Talawa presenta "Del amor y el desamor", una puesta en escena que contará con la participación del actor Will Salazar. El evento será en el Centro de las Artes del TEC a las 7 p. m. Puede reservar su cupo llamando al 8338-4401.

Mal Visto hará su debut en compañía de Dystt al ser las 7:30 p. m. en Tvans Bar. Los boletos cuestan ₡4.000 y puede reservarlos llamando al 6001-3336.

Tomer Rosenstock realizará el lanzamiento de su EP, "Cosas Serias", en compañía de las bandas Maldito DeLorean y Dylan Thomas en Cantina SCCA al ser las 8 p. m. El ingreso tiene un costo de ₡5.000 y puede adquirir sus boletos llamando al 7128-1181.



Entrelíneas presentará de manera gratuita su videoclip "Hippie" en el Mercado La Cartonera al ser las 8 p. m. Además, tendrá a Kendall Peña como artista invitado.

Mechas Kadeho se presentará en El Club de Bello al ser las 8 p. m. Reserve su entrada con un monto de ₡3.000 llamando al 6076-0578.



El actor Andy Gamboa presenta el unipersonal "Señor de Señores", una pieza apta para mayores de 18 años que aborda temas como la sexualidad, la migración y la familia. La puesta se hará a las 8 p. m. en Teatro Frente a la Plaza. Puede reservar su entrada contactando con el número 8787-4063.

Pato Barraza ofrecerá un concierto en Ferdy´s Sport Grill. Encuentre más detalles en las redes sociales del artista.

Viernes 19 de agosto:



Participe de la actividad "Mujeres negras en la literatura" al ser las 5 p. m. por medio del Facebook de la Bibiloteca Nacional.

El Centro Cultural de España presenta un homenaje a Federico García Lorca al ser las 7 p. m. con música flamenca a cargo de Merlot&Duende, que presentará una selección de poemas musicalizados con la guitarra clásica de Leo Canales y el violín de Ave Asan.



El monólogo "Baby Boom en el Paraíso", basado en la obra de la artista Ana Istarú y con la actuación de Marian Li, la dirección de Pablo Morales y la coordinación de Arketipo. Se presentará a las 7:30 p. m. en Teatro El Ángel en Tibás. La entrada cuesta ₡6.000 y puede comprarla aquí.



La banda de reggae-ska, Mentados, se presentará a las 8 p. m. en Casa Rojas. Reserve su espacio llamando al 8890-8586.

¿Es de Grecia o piensa visitar la zona en esta fecha? Le contamos que Pato Barraza se presentará a las 8 p. m. en el Bar y Restaurante FC. El ingreso tiene un costo de ₡2.500 y puede reservar llamando a los teléfonos 6370-2121 y 2100-7916.

​Los roqueros de Madame Whiskey se presentarán en La Fortuna Pub. Consulte los detalles del concierto en las redes sociales de la banda.



Sábado 20 de agosto:

Dystt e Islas se presentarán a las 8 p. m. en Utopía. La entrada cuesta ₡5.000 y puede adquirirla llamando al 8890-8576.

Andrés Cordero presenta "Luces del Mundo" al ser las 8 p. m. en London Room, Central Pub. La entrada cuesta ₡6.000 y puede obtenerla aquí.

Pato Barraza se presentará a las 8 p. m. en Las Palmas Restobar. El ingreso tiene un costo de ₡2.000 y puede reservar al 6016-3900.



Domingo 21 de agosto:



Como parte del Back to our roots Music Tour, Kawe Calypso se presentará en compañía de la Banda de Conciertos de Limón a las 11 a. m. en el Museo Nacional y a las 5 p. m. en el Auditorio Casa del Artista en Guadalupe. Ambos conciertos son gratuitos.

La tercera temporada de El Chopo-Tico recibirá a Balerom, Mechas Kadeho, Kaya Ruca y Dj Six a partir de las 2 p. m. en el Mercado La Cali y Casa Félix. Las reservaciones se pueden hacer llamando a los números 8315-2367 y 8890-8586.



¡Aún hay tiempo para celebrar a las madres! La Banda de Conciertos de Cartago dedicará un recital gratuito para ellas a las 4 p. m. en Paseo Metrópoli.



Lunes 22 de agosto:



Kawe Calypso se presentará las 6 p. m. en el El Centro Cultural de España (CCE), donde también se ofrecerán los conversatorios "La juventud en el calypso” y "Adaptación de los instrumentos modernos en el calypso”. Además, se presentará el documental “Back to our roots”. La actividad es gratuita y presencial pero también será transmitida por las redes sociales del CCE.





Martes 23 de agosto:



Kawe Calypso lleva su sabor caribeño al programa Teatro al mediodía del Teatro Nacional. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 general y ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Puede comprarlas aquí.

Jueves 25 de agosto:

Ámbar, la nueva película de misterio del reconocido cineasta nacional Esteban Ramírez, en coproducción con Argentina —que ha sido parte de la Competencia Centroamericana y Caribeña de Largometraje—, se estrenará en los cines del país. El elenco que protagoniza el filme está compuesto por Freddy Víquez, Alex Costa, Jorge Marrale, Paula Sartor, Agustín Pardella, Andy Gamboa y Michelle Jones, entre otros.

La Orquesta Sinfónica de Heredia (OSH) y el Teatro Nacional presentan "Sin Fronteras", dos estrenos nacionales de Eddie Mora y un estreno mundial de la compositora alemana, Margarete Sorg-Rose, y el clásico Appalachian Spring Suite de Aaron Copland. La transmisión será a las 8 p. m. por medio de las redes sociales del Teatro Nacional y de la OSH.

Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos.



No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir al correo: [email protected] .