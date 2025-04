'In the Heights', el musical de Brodway llega a Costa Rica

Por Joaquín Alvarado Gutiérrez / @vamosalcine2025. ​​

Esta semana usted puede ser parte de la experiencia escénica más impresionante de Costa Rica: In The Heights. El musical de Broadway que ha conquistado los escenarios del mundo, llega con una producción que iguala los más altos estándares del teatro.

En el Teatro Popular Melico Salazar, el talento costarricense se luce en este montaje ambicioso y lleno de pasión, que le invitamos a conocer, desde el camerino de la actriz Rosibel Carvajal, que encarna el personaje de la entrañable abuela Claudia en este clásico teatral.

En su pequeño refugio entre bastidores, Carvajal nos compartió su rutina de preparación para cada función, un proceso lleno de disciplina, cuidados personales y mucho amor por el escenario. Nos comentó cómo se alimenta de manera saludable, cómo mantiene su energía y vitalidad antes de cada show, y cómo se asegura de estar lista para dar lo mejor de sí misma, desde el maquillaje hasta el calentamiento vocal.

Además, nos revela lo que más valora en el elenco: la camaradería. Un ambiente de apoyo mutuo que se refleja en cada escena, creando una atmósfera vibrante y cargada de emoción. In the Heights, el musical es la cuarta puesta en escena de este tipo en la que la actriz participa y le entusiasma ser parte del décimo aniversario de Luciérnaga Producciones, que trae a Costa Rica una de las historias más celebradas a nivel internacional.

Desde la escenografía hasta la iluminación, este musical se convierte en un festín visual y artístico que atrapará todos los sentidos.

El escenario cobra vida con las fachadas coloridas del barrio, los balcones vibrantes, los salones de belleza y las tiendas que respiran junto a la música. Gracias a una escenografía monumental y un diseño de luces espectacular, el público vive la historia de manera realista y conmovedora.

El musical, que debutó en Broadway en 2008, sigue la historia de Usnavi, un joven dominicano que sueña con regresar a su tierra mientras enfrenta los desafíos de su comunidad en Washington Heights, Nueva York.

Con ritmos urbanos como salsa, hip-hop y merengue, la obra es una celebración de la identidad, los sueños y la esperanza de la comunidad latina.

El elenco costarricense brilla con poderosas interpretaciones, combinando canto, danza y actuación en una vibrante muestra de talento. Bajo la dirección de un equipo creativo de excelencia, cada número interpretado es una explosión de color y emoción, que conduce al público en una montaña rusa de sentimientos y ritmos.

In the Heights no solo es un musical, es un llamado a soñar, a moverse, a sentir el barrio en el corazón. Un homenaje a nuestras raíces y a la fuerza de la comunidad.

Las entradas están disponibles aquí, y los precios oscilan entre ¢19.500 y ¢45.000.





A continuación compartimos las fechas y horarios de las funciones:

Jueves 10 de abril, 7:00 p. m.

Viernes 11 de abril, 7:00 p. m.

Sábado 12 de abril, 2:00 p. m. y 7:00 p. m.

Domingo 13 de abril, 5:00 p. m.

