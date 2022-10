Halloween, Día de la Mascarada y Día de los Muertos le esperan este fin de semana

26 de octubre de 2022, 8:12 AM

Desde "chivos", películas, obras de teatro, libros y hasta exposiciones son algunas de las propuestas que le presentamos en esta edición número 68 de la agenda cultural de la revista SABANA. Valioso mencionar que la oferta de hoy destaca por las celebraciones que estarán disponibles en los próximos días en el marco del Día de Brujas (Halloween), el Día de los Muertos y el Día de la Mascarada Costarricense.

Nostalgia, aceptación del paso del tiempo y una excelente fotografía es lo que se podrá disfrutar a partir del 27 de octubre en el nuevo videoclip "Efímeros" de la muy consolidada banda de rock nacional, El Parque. Inti Picado, Federico Dörries y Luis Arenas le prometen a su público un excelente material audiovisual bajo la dirección de José Sibaja Figuls, mismo que se desprende de su disco "Somos", el cual será lanzado en las plataformas digitales en noviembre bajo el sello de Long Beach Records.

A continuación, listamos los eventos culturales que se realizarán a lo largo y ancho de nuestro país entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre.

Eventos con fechas extendidas:

Passiflora presenta su concierto "El Alba Escurridiza" el 26 y 27 de octubre a las 7:30 p. m. en el Teatro Nacional. Puede adquirir su tiquete en eticket.cr, los precios oscilan entre ₡15.000 y ₡29.000.



¿Le gusta el anime? Entonces no se puede perder el especial de la Orquesta Filarmónica dedicado a esta corriente artística el 27 y 29 de octubre a las 8 p. m. en el Teatro Popular Melico Salazar. Los precios oscilan entre ₡22.000 y ₡37.000 y puede adquirirlos en eticket.cr.



Celebre los 82 años de la Orquesta Sinfónica Nacional con el Concierto de Aranjuez y la Sinfonía No. 7 de Bruckner, bajo la dirección de Carl St. Clair y Jorge Luis Zamora, guitarrista cubano-costarricense que se presentará como solista invitado. Los recitales serán el 28 de octubre a las 8 p. m. y el 30 de octubre a las 10:30 a. m. en el Teatro Nacional. Los boletos se pueden adquirir aquí, los precios oscilan entre ₡7.200 y ₡24.000, según la localidad seleccionada. Además, se brindará un 40% de descuento para adultos mayores y estudiantes que presenten su carné en la boletería.



¡Atención, amantes de la música! Les contamos que llega el Festival Garúa, organizado por Lluviosas Producciones, el cual se realizará del 27 al 30 de octubre con la participación de artistas nacionales tales como Maf È Tulá, Karol Barboza, Flor de Doppler y Berenice, así como internacionales: Leiden, mexico-cubana, y Vuelomar, de España y Nicaragua. El evento contará con conciertos, conversatorios, encuentros, y todo lo pertinente al mercado de música independiente. Los conversatorios y el mercado tendrán entrada gratuita, mientras que para los recitales, los boletos individuales costarán ₡10.000, y ₡17.000 para los dos días de concierto. Realice sus reservaciones y consultas al 8820-6425. Encuentre el programa de actividades aquí.



Si le gusta el teatro y las leyendas autóctonas con tintes distintos, no se puede perder la obra "El Cadejos", producida por el Teatro Déjà-Vu, escrita por Mauricio González y dirigida por Francisco “Che” Castro. La obra estará en cartelera hasta el 29 de octubre, en horario de viernes a las 6:30 p. m. y sábado a las 4 p. m. en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras, del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 en preventa y de ₡5.000 en el día del evento. Reserve al 8908-5761.



Conozca la historia de un par de "Desconoci2" en el Teatro 1887 ubicado en el Cenac, del jueves 27 al sábado 29 a las 7 p. m. y el domingo 30 de octubre a las 5 p. m. Esta obra del dramaturgo Allan Pérez realiza un abordaje de las relaciones humanas y de la dependencia emocional mezclando varios formatos como el video mapping. Adquiera sus boletos por ₡8.000 en general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores ingresando aquí.​



"Tesla: delirios de un genio", dirigida por Manolo Ruíz y escrita por el director y dramaturgo costarricense, José Arceyuth Jiménez, se presenta en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas Escalante hasta el 30 de octubre. El espectáculo, que es apto para mayores de 15 años, cuenta con música de acompañamiento a cargo del compositor Diego Soto, así como video mapping y una presentación de escenario expresionista. El elenco está compuesto por Carlos Alvarado, Carlos Miranda, Melissa Vargas, Douglas Cubero, Dennis Quirós y Raúl Arias. El horario es de jueves a sábado a las 7 p. m. y los domingos a las 5 p. m. Puede adquirir sus entradas aquí por ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores.



​El programa gratuito, Preámbulo, presenta el ciclo "Histeria" del 27 al 29 de octubre. Todas las funciones serán a las 7 p. m. en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Puede encontrar el programa aquí.

Una de las muestras de cortometrajes más importantes del mundo, Festival Shnit, que lleva 12 años de celebrarse en Costa Rica, cerrará su temporada este 30 de octubre con funciones en el Cine Magaly y, por primera vez, también en Nova Cinemas. Consulte la programación, que incluye desde cintas nacionales hasta internacionales, ingresando aquí.

El Festival Internacional del Cine de Terror Amorpho cerrará su programación este fin de semana con funciones en CCM Cinemas de Plaza Mayor. Consulte la programación aquí y adquiera sus boletos ingresando a este enlace. Además, habrá una fiesta de cierre dotada de premios, exhibiciones, concurso de disfraces y regalías el 29 de octubre a las 7 p. m. en Hoplers.

Llega Katrina Fest este 29 y 30 de octubre para celebrar el Día de Muertos. El evento se llevará a cabo en el Barrio Chino desde las 11 a. m. y hasta las 7 p. m. Habrá pasacalles, comidas, puestos de artesanías, emprendimientos y música en vivo.



​​Antes del cierre para las obras de remodelación de la Galería Sophia Wanamaker en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, “El Grupo” ofrece la exposición “Synergias”, una muestra de los artistas plásticos Carmen Borrasé Povedano, Marcia Madrigal Guardia, Mario René Madrigal–Arcia, Mario Rojas Kolomiets, Miguel Hernández Bastos, Philipp Anaskin y Ronaldo Cubero. Sus obras tienen componentes provocadores con los cuales amplían narrativas sobre distintos enfoques y vivencias. La exhibición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 21 de noviembre en la sede de San Pedro, de lunes a viernes en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

Miércoles 26 de octubre:

“Jóvenes & Música” será una velada gratuita con música patriótica en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras del Museo Juan Santamaría a cargo del SINEM de Alajuela. El evento arrancará a las 6 p. m. Más detalles aquí.



El cantautor español, Pedro Pastor, - sobrino de Pedro Guerra- vendrá al país con su banda "Los Locos Descalzos" para cerrar su gira promocional "Vueltas Latam 2022", con la cual está haciendo un recorrido por 11 diferentes países de nuestra región. La cita será a las 8 p. m. en Jazz Café y Mechas Kadeho será el artista invitado. Reserve su entrada por ₡18.000 llamando al 8503-2828.

Jueves 27 de octubre:

Colectivo Xibalba presenta "Garden of Goth Festival" con la participación de las bandas nacionales XpunkhA, Last Dusk, Ariel Maniki and the Black Halos, Molt, DJ Zkarface y, desde Reino Unido, Screaming Dead. El concierto arrancará a las 8 p. m. en Bar Butts y tiene un costo de ₡9.000.



Viernes 28 de octubre:

Asista a la presentación de los libros "Pájaros de ciudad" de Steven Cubillo y "Travesía de dos hermanos" de Daniel Fernández al ser las 6:30 p. m. en la Librería Internacional ubicada en el centro comercial Oxígeno. La actividad es gratuita pero debe reservar su espacio aquí.



La Banda de Conciertos de Cartago presenta "Estrenos Mundiales de Compositores Costarricenses" bajo la dirección de German Paniagua Zeledón y con Sergio Delgado como solista. El concierto arrancará a las 6:30 p. m. en el Anfiteatro Municipal de Cartago. Reserve su espacio gratuito en este sitio web. Más detalles aquí.

Bloody Corner es el evento de noche de brujas que se realizará a partir de las 7 p. m. en Calle 23 - La Esquina y que contará con conciertos a cargo de Godzuki Experience y Ricardo Arias, además de un DJ set por Cheets y Reynolds y una preseentación de late night beats a cargo de Maskara. Además, habrá un concurso de disfraces con premiación. La entrada tiene un costo de ₡6.000 en preventa y ₡7.000 en el día del evento. Reserve al 8708-0992.



Haunted House promete una fiesta de Halloween espeluznante con música de Magpie Jay, Sofá Kids, Half Tangerine y un after party a cargo de los DJ Fercho Salazar, Mel Souler y Nati es un jaguar al ser las 8 p. m. en Cantina SCCA. Habrá un concurso de disfraces donde se premiará a los tres mejores postulantes. Adquiera su entrada por ₡10.000 en preventa y ₡12.000 en el día del evento llamando al número: 7121-9878.



Sandra Solano, "la señora del bolero" celebra sus 45 años de trayectoria musical en un concierto que se realizará a partir de las 8 p. m. en el Restaurante del Mar Café & Galería del Centro Cultural Key Largo. Reserve su espacio por un costo de ₡6.000 llamando al 6220-9011.

Sábado 29 de octubre:

Mi Butaca Cine Club presenta el cine foro de la película "Sunset Boulevard" de 1950, protagonizada por William Holden y Gloria Swanson, bajo la dirección de Billy Wilder. La cita será a partir de la 1:30 p.m. en CCM Cinemas Plaza Mayor. Adquiera sus boletos aquí por un precio de ₡3.000. Para más información, puede llamar al 8849-8034.

Previo a la representación de Dekonstructor en el Mega Metal XXX Aniversario en Tegucigalpa, Honduras, Long Beach Records presenta "Horror in Disguise Halloween Party!", una fiesta que incluye a las bandas Eris Devotion y Outside The Circle. El evento arrancará a las 7 p. m. en London Room. Adquiera sus boletos por ₡6.500 en tiquetebox.app.



La banda de surf garage, Los Cuchillos, presenta su tradicional fiesta de Halloween a partir de las 8 p. m. en Cantina SCCA. El espectáculo contará con la participación de Rey Cobra (one snake band) como banda invitada y un baile de lindy hop a cargo de Swing José. Además, habrá piñata, concursos, rifas y un premio al mejor disfraz. La entrada tiene un costo de ₡10.000 en preventa y ₡12.000 en el día del evento. Reserve al 8467-3958.



Costa Rica Space Program presenta "Space Odyssey: A Halloween Expedition" a partir de las 9 p. m. y hasta las 5 a. m. en Utopía. El evento tendrá la temática de disfraces galácticos y se llevarán a cabo espectáculos de pintura en vivo, diversos performances, así como música y DJ sets a cargo de Bunny Wabbit, Funka, Juju, Bushman, Alux y La Virgen. Las entradas cuestan $16 y puede adquirirlas aquí.

Domingo 30 de octubre:

Peregrino Gris presenta su celebración del Samhain (considerada como el Año Nuevo Celta y fecha antecesora de Halloween), donde además del concierto, habrá una charla, comidas, temática de disfraces célticos, nórdicos y de fantasía. El evento arrancará a las 5 p. m. en el Centro Cultural San José y tiene un costo de ₡8.000 en preventa y para estudiantes activos en el centro, y de ₡10.000 para quienes adquieran su boleto en el día del evento. Puede adquirir sus entradas por diversos métodos, aquí los detalles. Más información al 8905-2340.



Avenida Acústica presenta "Gala Lírica: Ópera, Zarzuela y Canción Española" con la participación de cuatro cantantes acompañados por una camareta de cuerdas, coro y pianista al ser las 5 p. m. en el Teatro Eugene O´Neill . Los boletos cuestan ₡6.000 en preventa (o cuatro en ₡20.000) y ₡7.000 en el día del evento. Reserve su espacio llamando a los teléfonos: 6059-0035 y 8435-6008.



Santo Domingo de Heredia celebrará el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense con pasacalles y el estreno oficial de “Los Cabezudos de Mingo” (15 figuras que fueron elaboradas por los estudiantes de la Beca Taller) a partir de las 7 p. m. en el parque de la localidad.

Lunes 31 de octubre:

Sea parte del XXIII Encuentro de la Mascarada Tradicional Costarricense en la Plaza Mayor de Cartago, donde se presentarán las máscaras realizadas por la comunidad en la Biblioteca Pública de Cartago en compañía de una cimarrona a partir de las 9:30 a. m. y hasta las 4:15 p. m. Además, el 2 de noviembre a la 1 p. m. se inaugurará la exposición en la biblioteca y se mantendrá abierta al público de manera gratuita hasta el 30 de noviembre en horario de lunes a viernes de 10 a. m. a 6 p. m.

Martes 1 de noviembre:

Teatro La Polea presentará "La Nica", obra basada en el monólogo escrito por César Meléndez e interpretado por Cristina Bruno Catania, en el programa Teatro al Mediodía del Teatro Nacional. El evento tiene un costo de ₡4.000 en general y de ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Más información aquí.

Miércoles 2 de noviembre:

​Disfrute de "Chis chas chus, Brujas en el CCHJFF", una narración de cuentos en “Arte al Mediodía”, programa gratuito del Centro Cultural e Histórico José Figueres.





Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos. No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.

