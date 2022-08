"Furia" de El Parque y "Un vuelo sinfónico para mamá" destacan en agenda cultural SABANA

Por Glenda Solano | 3 de agosto de 2022, 16:55 PM

Llegamos a la edición número 57 de la agenda cultural de la revista SABANA y, en esta ocasión, destacan eventos para el Día de la Madre, así como aniversarios de agrupaciones musicales. Además, obras de teatro, películas, conciertos, presentaciones de libros y exposiciones forman parte de la oferta cultural para los días del 3 al 11 de agosto.

A continuación, listamos los eventos disponibles en orden cronológico de fechas.

Eventos con fechas extendidas:

Los roqueros de Gandhi tendrán dos "chivos" el 3 y 4 de agosto al ser las 8:30 p. m. en Jazz Café. Reserve sus boletos al 6383-8663.

La banda pionera del rock costarricense El Parque vuelve a los escenarios el 5 y 6 de agosto para presentar su video "Furia", el cual se desprende de su nuevo disco "SOMOS", que se encuentra en proceso para su lanzamiento en las diferentes plataformas. La cita para reencontrarse con Inti Picado, Luis Arenas y Federico Dörries iniciará ambos días a las 8 p. m. en la Sala Garbo y puede adquirir sus entradas por ₡20.000 al 8868-7422. Importante mencionar que menores de 12 años pagan ₡12.000.



Balerom continúa con su gira del 20 aniversario de "Mundo de Fantasía" con un concierto el 6 de agosto en Noni´s, en Tacacorí de Alajuela, a las 4 p. m., y el 7 de agosto a las 4 p. m. en La Isla de Lima, en Cartago. Reservaciones al ​7182-1454 para la segunda fecha.

El programa gratuito Preámbulo presenta el ciclo "Orígenes y Géneros" con tres películas: Annette el 4 de agosto, Drácula: Pages From a Virgin´s Diary el 5 de agosto y The Lure el 6 de agosto. Todas las funciones serán a las 7 p. m. en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Consulte el programa aquí.



Continúa el Equal Film Fest, cuya entrada es gratuita, todos los días hasta el 7 de agosto. Este festival busca fomentar, mediante la gran pantalla, la equidad e inclusión hacia las personas adultas mayores, aquellas con alguna discapacidad, las mujeres, la comunidad LGBTIQA+ y las minorías étnicas. Consulte la programación completa aquí.



"Las Machas" es el nuevo espectáculo del Teatro Espressivo, que muestra el encuentro entre dos visionarias ex primeras damas: Yvonne Clays y Henrietta Boggs. Esta puesta en escena se estará presentando del 5 de agosto al 4 de setiembre en horario de viernes y sábados a las 8 p. m., y domingos a las 6 p. m. Precio de las entradas: ₡12.430 general, pero también puede aprovechar la promoción de dos entradas por ₡16.000 (más IVA y cargos por servicio). Más información de la obra aquí.



Descubra los secretos del Teatro Popular Melico Salazar con visitas teatralizadas todos los martes en funciones de 9 a. m. y 11 a. m. La actividad, que tiene una duración de 50 minutos, cuenta con un recorrido histórico y cultural con actuaciones de artistas que personifican costarricenses de la época. El precio de las entradas es ₡2.000 para nacionales, ₡1.000 para estudiantes y adultos mayores, ₡3.500 extranjeros, mientras que los niños menores de 7 años no pagan. Adquiera los boletos en la boletería física del teatro de martes a domingo de 9 a. m. a 5 p. m.

El artista plástico, Víctor Quirós, presenta la exposición "De la inspiración a la materialización de la obra" hasta el 31 de agosto en el Museo Regional de San Ramón. En esta muestra, el escultor hace un recorrido por su trabajo desde 2002 y hasta la fecha, donde sobresalen sus interpretaciones de payasos circenses. Puede encontrar más información en las redes sociales.



La exposición temporal "Paréntesis: Relatos desde la incertidumbre", basada en el encierro provocado por la COVID-19, se encuentra abierta al público hasta el 11 de setiembre en el Centro Cultural de España, en horario de lunes a domingo de 9 a. m. a 9 p. m. de manera gratuita. Más información aquí.

Miércoles 3 de agosto:



Sintonice la transmisión de la presentación del libro "Océano mudo" de la poeta mexicana Kary Cerda al ser las 4:30 p. m. por medio del Facebook de la Biblioteca Nacional.

¿Le gusta la poesía? Le invitamos a participar de la presentación gratuita del poemario "Siempre al final, ceniza y agua" de Juan Carlos Ureña Irola al ser las 6 p. m. en el Centro Cultural de España.



Cepa Judas y Libélula Pequeña se presentarán a las 8:30 p. m. en Mundoloco. Los tiquetes cuestan ₡6.000 y puede reservarlos llamando al 8701-4323.



Jueves 4 de agosto:



A partir de la exposición temporal "Paréntesis: Relatos desde la incertidumbre" que se exhibe en el Centro Cultural de España, la agrupación escénica Sin Bordes presenta una galería inmersiva de la propuesta, acompañada por un performance al ser las 7 p. m. El ingreso será gratuito y podrá encontrar más detalles aquí.



UCR Coral presenta "Gran Misa en Do Menor K 427 de Mozart" con la participación del director titular Berny Siles, del director invitado, Didier Mora, y de los artistas invitados, quienes incluyen a la soprano Ivette Ortiz, a la mezzosoprano Marcela Alfaro, al tenor Ernesto Rodríguez y al bajo, José Gabriel Morera. El evento es a beneficio de la gira que tendrá la agrupación próximamente y arrancará al ser las 7 p. m. en el Teatro Popular Melico Salazar. La entrada general cuesta ₡10.200 y se ofrecerá un 50% de descuento para adultos mayores y estudiantes con carné. Puede solicitar más información llamando a los teléfonos: 7102-4790, 7059-1111, 8879-3666 y 8848-7200.

El actor Andy Gamboa ofrecerá una función especial de su obra “Autopsia de una sirena” , ganadora de los Premios Nacionales de Teatro, Ricardo Fernández 2020, en las categorías de actuación y dirección en el bar Donde Candi al ser las 10 p. m. La compra de las entradas se realiza mediante transferencia Sinpe Móvil al 8787-4063.

Viernes 5 de agosto:

El cantautor Bernardo Quesada celebrará su cumpleaños número 50 en concierto, y para la ocasión, se presentará junto a un quinteto de cuerda, con arreglos nuevos. ¿Le gustaría asistir? El evento será en el Teatro Eugene O’Neill y hay dos modalidades para asistir: con cata de vino y concierto, el precio es de ₡35.000 y el acceso sería a partir de las 6:30 p. m.; pero si prefiere nada más ir a la presentación musical, el costo es de ₡20.000 y el evento arrancará a las 7:30 p. m. Reserve su espacio al 8455-6666.

La Orquesta Sinfónica Nacional y Gaviota presentan "Un vuelo sinfónico para mamá", un concierto que también será para celebrar el 45 aniversario de la agrupación nacional. El evento arrancará al ser las 8 p. m. en el Teatro Nacional. Los precios varían entre los ₡7.200 colones y ₡24.000 colones, según la localidad. Adquiera sus entradas en la boletería física del teatro y en línea ingresando a este enlace.

La banda de indie Los Waldners se presentará junto a Ladrona y Los Esquizoides al ser las 8 p. m. en Starview. La entrada cuesta ₡5.000 en preventa y ₡6.000 en puerta y puede reservar al 8319-9267.



El rapero Gustavé presentará su nuevo álbum denominado "RE-" en compañía de la banda La Maleta al ser las 8 p. m. en el Centro Cultural de España. La entrada es gratuita.



Disfrute de Feeling This! al ser las 8 p. m. en Casa Rojas. Marcos Monnerat de la agrupación The Movement In Codes y Ricardo Arias se presentarán con sets acústicos, mientras que Cheets & Reynolds amenizará con su DJ set. La entrada cuesta ₡3.000 en preventa o dos por ₡5.000.



Perrozompopo compartirá su música y poesía en compañía de la banda "Los de la Pulpería" al ser las 9 p. m. en Mundoloco. Las entradas tienen un valor de ₡7.000 en preventa y ₡10.000 en taquilla. Reserve al 8553-0387.



Sábado 6 de agosto:

Luis M. Machado y Frank Noguera se presentarán a las 7 p. m. en Casa del Arcoíris. La entrada cuesta ₡5.000 en preventa y ₡6.000 el día del evento. Reserve al 8550-9312.



Llega la primera edición del "Metal Alliance" con las bandas Insano, Adrenal y Giant Sleeper al ser las 8 p. m. en Utopía. Las entradas cuestan ₡7.000 y las puede comprar aquí.



Domingo 7 de agosto:

"Una Noche en Broadway" a cargo de la Orquesta de Costa Rica junto a los artistas de La Colmena, dirigida por Nicole Laurent y Gerardo Cruz y varios cantantes profesionales invitados, presentará obras como Phantom of the Opera, Les Miserables, Notre-Dame de París, The Greatest Showman, entre otras. La cita es a las 5 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill. Los boletos tienen un costo de ₡9.000 y puede adquirirlos en https://teo.cr/.

Martes 9 de agosto:



Jueves 11 de agosto:



¿Pensando dónde celebrar a mamá? Le recomendamos disfrutar del concierto dedicado a ellas denominado "Piano Duet" a cargo de Tanya Cordero y Yekaterina Kamneva al ser las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill. La entrada cuesta ₡10.000 y puede comprar su boleto en https://teo.cr/.



El cantautor emergente Vic Pérez se presentará con banda en London Room, Central Pub. La entrada cuesta ₡6.500 en preventa y ₡8.000 en puerta. Reserve al 6381-4109.



Sofá Kids continúa su "Tourcito 2022" con una presentación en Cantina SCCA. Más detalles en redes sociales.



