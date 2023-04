Festival 'Rock The Nation' unirá al colectivo roquero centroamericano

12 de abril de 2023, 9:46 AM

Como recomendación especial para esta semana, le presentaremos una entrevista detallada en el set de Teletica.com para conocer a detalle todo sobre el Festival Rock the Nation que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Pedregal el 23 de abril a partir de las 5 p. m.

Puede adquirir sus entradas en Tiendas Insomnio, Librería Rojas (Mercado Central de Cartago), In Extremo (San Ramón), Tattoo Blackline (Tibás) y a través de www.specialticket.net .

The Movement In Codes tendrá un evento especial a partir de las 8 p. m. en Cantina SCCA que incluirá concierto con la banda Por no estar, listening party de su más reciente material y grabación de nuevo vídeo. Los boletos tienen un costo de ₡6.000 en preventa, ₡7.000 el día del evento y promoción de dos por ₡10.000. Puede adquirirlos comunicándose con el número 7076-5150.