Festival de Cine Europeo destaca entre las actividades culturales de los próximos días

Para la edición número 54 de la agenda cultural de la revista SABANA, le presentamos una amplia variedad de actividades artísticas para todos los gustos: música, cine, teatro, danza, exposiciones y mucho más.

A continuación, listamos las actividades en orden cronológico de fechas.

Eventos con fechas extendidas:

​Preámbulo presenta el ciclo "Formas: Plano Secuencia" del jueves 14 al sábado 16 de julio al ser las 7 p. m. en la sala Gómez Miralles del Centro de Cine (funciones para mayores de 18 años). Los filmes a presentar serán: "Armonías de Werckmeister" de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky (Hungría, 2000), " El arca rusa" de Aleksandr Sokúrov (Rusia, 2002) y "One cute of the dead" (Japón). Además, puede disfrutar en línea de la cinta "The Square" de Ruben Östlund. Solicite su acceso llenando este formulario.

"Gambas", un diálogo entre la danza y las memorias familiares, consta de dos piezas coreográficas: “Si la hubiera conocido, le habría declarado mi amor” con la dirección coreográfica de Alejandro Rivera y Raúl Martínez y como interpretes-creadoras: Sol Carballo y María del Sol Pardo; y “Diálogos con mi Padre” con la creación e interpretación de Raúl Martínez. La cita es el viernes 15 y sábado 16 de julio al ser 7 p. m. en Gráfica Génesis. La entrada cuesta ₡5.000 en preventa y ₡6.000 el día del evento. Reserve al 8383-3920.

"Estrellas negras: el mundo mágico de Isidro Con Wong" es un espectáculo inmersivo de danza, vídeo, mapping, música, paisajes sonoros y luces, basado en la obra del pintor Isidro Con Wong. Las funciones serán del 15 al 17 de julio en el Teatro de la Danza, ubicado en el Cenac. Las entradas tiene un costo de ₡7.500 general y ₡3.750 para estudiantes y adultos mayores. Consulte los horarios y adquiéralas aquí.

En el marco de la Semana de la Ópera en España, el Teatro Nacional, en coordinación con el Teatro Real de España, proyectará en pantalla grande, la transmisión de la ópera Nabucco de Guiseppe Verdi, el viernes 15 de julio a las 7 p. m. y el domingo 17 de julio a las 5 p. m. Adquiera sus entradas en el sitio web www.teatronacional.go.cr, por un precio de ₡6.000 general y ₡5.000 para estudiantes y adultos mayores.



Las Fiestas de la Virgen del Mar en Puntarenas se realizarán hasta el 18 de julio inclusive. Habrá diversas actividades culturales como mascaradas, exhibición de pinturas, pasacalles, entre otras. Además, el sábado 16 de julio tendrán concierto con Son de Tikizia al ser las 8 p. m. en el Parque Lobo, Paseo de los Turistas. Consulte la programación aquí.

"Esos tiempos del después", escrita por el dramaturgo costarricense Bernardo Mena Young y dirigida por Dayanara Guevara Aguirre, es una obra LGBTIQ+ que aborda el duelo y la pérdida de manera profunda. Se estrenará el 14 de julio y se mantendrá en cartelera hasta el 31 de julio en el Teatro 1887 ubicado en el Cenac. Las funciones serán de jueves a sábados a las 7 p. m. y domingos a las 5 p. m. Las entradas tiene un costo de ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores y se pueden adquirir aquí. Considere que el espectáculo es apto para mayores de 12 años y deberán mostrar tarjeta de identidad de menores del T.S.E.

¿Es cinéfilo? Le invitamos a disfrutar del Festival de Cine Europeo del 15 al 31 de julio en el Cine Magaly. Consulte la programación y adquiera sus boletos en https://www.cinemagaly.com/.

​Visite la exposición "Salón Nacional de Artes Visuales 2021-2022" en el Museo de Arte Costarricense, de martes a domingo de 9 a. m. a 4 p. m hasta agosto. La muestra, que abarca tres categorías (bidimensional, tridimensional y otros medios), es un espacio de valorización y visibilización de las prácticas artísticas actuales.

​​​​La exposición de los pintores españoles "Goya y Dalí: Del capricho al disparate", una muestra de 80 grabados de Goya y sus reinterpretaciones por parte del reconocido Salvador Dalí, estará abierta al público hasta el mes de setiembre en el Museo del Jade en horario de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a domingo. Los precios para el ingreso son: ₡3.000 para nacionales; ₡1.200 para estudiantes y menores de 12 años; por otro lado, los adultos mayores nacionales, personas con discapacidad y menores de cinco años entran gratis; los extranjeros deberán pagar $16 y los estudiantes extranjeros, $5. Además, los domingos hay 2x1 para nacionales. Más información aquí.

​​¿Le gustaría disfrutar de una visita guiada del Teatro Popular Melico Salazar? Los tours se efectúan todos los martes en horarios de 9 a. m. y 11 a. m. Los tiquetes tienen un valor de ₡2.000 para nacionales, ₡3.500 para extranjeros, ₡1.000 para estudiantes y adultos mayores nacionales, mientras que los menores de siete años entran gratuitamente. Reserve por medio del sitio web.

Conozca la historia del Teatro Nacional con una visita guiada y dramatizada. La entrada tiene un costo de ₡2.000 general, ₡1.500 para adultos mayores, ₡3.500 para extranjeros y los niños menores de 12 años nacionales ingresan gratis. Puede asistir cualquier día de la semana; las presentaciones son de 9 a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 4 p. m. Adquiera su entrada en la boletería del teatro o reserve llamando a los teléfonos 2010-1142 o 2010-1143. ​​​​



Miércoles 13 de julio:



Como parte del "Tourcito 2022", Sofá Kids se presentará a las 7:30 p. m. en Woods Pinares. La entrada es gratuita. Más información al 4030-7964.





Jueves 14 de julio:

Art City Tour presenta "Vacaciones en Chepe" un recorrido de 12 espacios culturales capitalinos. La cita será de 5 p. m. a 9 p. m. La entrada es gratuita, pero el cupo es limitado, por lo que debe registrarse aquí.

En el marco del Día Nacional de Francia, disfrute de la proyección de la película francesa "La Vie Pure" en el Cine Magaly y el cine foro animado por Jeremy Banster, director de la "La Vie Pure" y Marian Li, actriz franco-costarricense al ser las 7 p. m. en el Cine Magaly. Compre sus entradas por ₡3.450 aquí.



Santos & Zurdo se presentarán en compañía de las bandas Triguer y Full Disposition al ser las 7 p. m. en Cantina SCCA. Reserve sus entradas por ₡3.000 al 7195-7010 o 7128-1181.

Viernes 15 de julio:



El programa Aquí Cultura llega al cierre de su tercera temporada, y lo hará con la participación del Colectivo Manteca al ser las 6 p. m. a través de Youtube.



Peregrino Gris presenta "Noche Celta y Gallega" con la participación especial de la banda de gaitas Solpor. El espectáculo arrancarrá a las 8 p. m. en Casa de España, la entrada cuesta ₡6.000 y puede reservar al correo [email protected]



Sábado 16 de julio:

Como parte del tour "Closer to me", Magpie Jay se presentará en Selina Monteverde. Encuentre más información en las redes sociales del grupo.

Karol Barboza y Fabi Brenes presentan el recital "Calas y Crisantemos" al ser las 7 p. m. en Casa del Arcoíris. Los boletos cuestan ₡5.000 en preventa y ₡6.000 el día del evento. Reservaciones al 8550-9312.



En el marco del Festival "Folkloriada La Malacrianza", la Fundación Folklórica y Cultural La Malacrianza presenta el espectáculo " Guanastequidad" al ser las 7 p. m. en el Teatro Popular Melico Salazar . Las entradas cuestan ₡7.000 y puede reservarlas por Sinpe Móvil al 7034-3392.



¿Andará por Nosara o es de la zona? Le contamos que The Movement In Codes se presentará gratuitamente a las 8 p. m. en Almendros Cantina.

Maldito DeLorean se presentará a las 9:30 p. m. en Casa House of Beers. La entrada cuesta ₡4.000 y puede reservarla al 8701-4323.



Domingo 17 de julio:



"Chivea como güila" es un ciclo de conciertos que busca ofrecer espacios a artistas femeninas. Su primer evento será este domingo a las 4 p. m. en Cantina SCCA y contará con la participación de Colectiva Viajo Sola, Celeste Polimeni y Ladrona. El costo de las entradas es de ₡6.000 en preventa, pero también ofrecen promoción de tres por ₡15.000. Reserve al 7076-3539.

Serpentario presenta a Huba Watson, Crypy y Marianito en Casa Félix al ser las 6 p. m. Las entradas cuestan ₡5.000 en preventa y ₡7.000 el día del evento. Reserve al 7160-5394.



Lunes 18 de julio:

Bernal Villegas, La Nada Indivisible y compañía, realizarán una presentación y grabación en vivo de "Entropía" al ser las 7 p. m. en Jazz Café. Los boletos cuestan ₡6.000 en preventa y ₡8.000 el día del evento. Reserve por Sinpe Móvil al 8380-8116.



Martes 19 de julio:



Disfrute del espectáculo "Costa Rica biodiversa y multicultural de la Compañía Folclórica Curubandá" en el programa Teatro al mediodía del Teatro Nacional. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 general y ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Puede comprarlas aquí.

Jueves 21 de julio:

Como parte de la Temporada de Música para Bandas de Compositores Estadounidenses 2022,la Banda de Conciertos de Heredia se presentará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill. Este será el programa para la presentación: Suite from Mass de Leonard Bernstein(Solistas Quinteto BCH), October de Eric Whitacre, Sketches On a Tudor Psalm de Fisher Tull, Rest de Frank Tichelli, Of Sailors and Whales de Francis McBeth, Old Home Days de Charles Ives. La entrada cuesta ₡3.000 y la podrá comprar el día del evento en la boletería del teatro. Más información al 8455-6666.

Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos.



No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir al correo: [email protected] .

