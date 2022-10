Diversidad de festivales le esperan en los próximos días

Por Glenda Solano | 19 de octubre de 2022, 15:49 PM

¿Le gusta el cine, se deleita con las obras de teatro o disfruta de los momentos de lectura con un buen libro? ¿O más bien es melómano, amante de la danza o de las artes plásticas? En la edición número 68 de la agenda cultural de la revista SABANA le traemos excelentes recomendaciones de diversas ramas artísticas.

Por otro lado, fiel a nuestra tradición, aprovechamos para compartir nuestra recomendación cultural de la semana. Hoy destacamos 'Fallar' el primer video musical de Selvas, una banda nacional de pop tropical que nació en 2020. El nuevo video, dirigido y animado por Melissa Guerrero y Laura Mora, habla sobre el miedo que se puede llegar a sentir cuando se deben tomar decisiones importantes en una relación amorosa que avanza demasiado rápido. Con este lanzamiento, la agrupación también anuncia que emprenderá una gira promocional por México próximamente, un hecho que celebramos, motivamos y destacamos hoy de cara a las nuevas oportunidades que sin duda surgirán para esta incipiente banda nacional.

Con eso dicho, a continuación listamos los eventos culturales que se realizarán a lo largo y ancho de nuestro país entre el 20 y 27 de octubre.

Eventos con fechas extendidas:

Regresa el Festival Shnit, una de las muestras de cortometrajes más importantes del mundo que lleva 12 años de celebrarse en Costa Rica. La cita será del 20 al 30 de octubre con funciones en el Cine Magaly y, por primera vez, también en Nova Cinemas. Consulte la programación, que incluye desde cintas nacionales hasta internacionales, ingresando aquí.

​​¿Le gustan las películas de miedo? Le contamos que continúa el Festival Internacional del Cine de Terror Amorpho con diversas funciones a lo largo de este mes de octubre en CCM Cinemas de Plaza Mayor. Consulte la programación aquí y adquiera sus boletos para las funciones ingresando a este enlace.​

El programa gratuito, Preámbulo, presenta varios ciclos de cine este mes, tales como "Territorios: Argentina" del 20 al 22 de octubre e "Histeria", del 27 al 29 de octubre. Todas las funciones serán a las 7 p. m. en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine. Puede encontrar el programa aquí.



¿Qué le parece disfrutar este fin de semana acudiendo al Festival de la Diversidad Cultural de forma totalmente gratuita? El evento, que es organizado por el Museo Nacional, se llevará a cabo este 22 y 23 octubre en horario de 9 a. m. a 3 p. m. en la sede de San José y el 23 en Palmar Sur de Osa. La agenda incluye espectáculos de música, artes circenses, títeres, cuentacuentos, gastronomía iberoamericana y artesanías costarricenses. Consulte el programa aquí.

¡Atención, amantes de la música! Les contamos que llega el Festival Garúa, organizado por Lluviosas Producciones, el cual se realizará del 27 al 30 de octubre con la participación de artistas nacionales tales como Maf È Tulá, Karol Barboza, Flor de Doppler y Berenice, así como internacionales: Leiden, mexico-cubana y Vuelomar, de España y Nicargua. El evento contará con conciertos, conversatorios, encuentros, y todo lo pertinente al mercado de música independiente. Los conversatorios y el mercado tendrán entrada gratuita, mientras que para los recitales, los boletos individuales cuestan ₡10.000, y ₡17.000 para los dos días de concierto. Realice sus reservaciones y consultas al 8820-6425. Encuentre el programa de actividades aquí.

Si le gusta el teatro y las leyendas autóctonas con tintes distintos, no se puede perder la obra "El Cadejos", producida por el Teatro Déjà-Vu, escrita por Mauricio González y dirigida por Francisco “Che” Castro. La obra se podrá disfrutar del 21 al 29 de octubre, en horario de viernes a las 6:30 p. m. y sábado a las 4 p. m. en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras, del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 en preventa y de ₡5.000 en el día del evento. Reserve al 8908-5761.

"Tesla: delirios de un genio", dirigida por Manolo Ruíz y escrita por el director y dramaturgo costarricense, José Arceyuth Jiménez, llegó al Teatro de la Aduana Alberto Cañas Escalante el 13 de octubre y mantendrá sus funciones hasta el 30 del mismo mes. El espectáculo, que es apto para mayores de 15 años, contará con música de acompañamiento a cargo del compositor Diego Soto, así como video mapping y una presentación de escenario expresionista. El elenco está compuesto por Carlos Alvarado, Carlos Miranda, Melissa Vargas, Douglas Cubero, Dennis Quirós y Raúl Arias. El horario es de jueves a sábado a las 7 p. m. y los domingos a las 5 p. m. Puede adquirir sus entradas aquí por ₡8.000 general y ₡4.000 para estudiantes y adultos mayores.



El clásico ​​"Campanita"- bajo la dirección de Sofía Chaverri-, se mantendrá en la cartelera del Teatro El Triciclo todos los domingos de octubre a las 11 a. m. Las entradas cuestan ₡6.500 y las puede adquirir aquí.

​​"Lumen"​​​, exhibición de la Asociación de Pintores Figurativos de Costa Rica, tiene como objetivo resaltar la importancia de la iluminación en las obras de arte y, de esta forma, lograr que el espectador se sumerja en la magia, en la belleza y en el mensaje, que cada uno de los 20 participantes plasmaron en sus pinturas. Estará disponible hasta el 26 de octubre de manera gratuita en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ubicado en la Avenida Central de San José. El horario de visitación es de 8 a. m. a 4 p. m.

​​Antes del cierre para las obras de remodelación de la Galería Sophia Wanamaker en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, “El Grupo” ofrece la exposición “Synergias”, una muestra de los artistas plásticos Carmen Borrasé Povedano, Marcia Madrigal Guardia, Mario René Madrigal–Arcia, Mario Rojas Kolomiets, Miguel Hernández Bastos, Philipp Anaskin y Ronaldo Cubero. Sus obras tienen componentes provocadores con los cuales amplían narrativas sobre distintos enfoques y vivencias. La exhibición estará abierta al público de manera gratuita hasta el 21 de noviembre en la sede de San Pedro de lunes a viernes en horario de 9 a. m. a 5 p. m.

Jueves 20 de octubre:

Para el cierre de la Temporada de Música para Bandas de Compositores Estadounidenses 2022, la Banda de Conciertos de Cartago se presentará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill con el siguiente repertorio: John Williams: Evening At Pops de John Williams, Rest de Frank Ticheli, The Witch And The Saint de Steven

Reineke, An Outdoor Overture de Aaron Copland, The Witch and the Saint de Steven Reineke y West Side Story de Leonard Bernstein. La entrada cuesta ₡3.000 y la podrá comprar el día del evento en la boletería del teatro. Más información al 8455-6666.

Sábado 22 de octubre:

Mi Butaca Cine Club presenta el cine foro de la película "Sabrina", protagonizada por Audrey Hepburn en compañía de Humphrey Bogart y William Holden, bajo la dirección de Billy Wilder. La cita será a partir de la 1:30 p.m. en CCM Cinemas Plaza Mayor. Adquiera sus boletos aquí por un precio de ₡3.000. Para más información, puede llamar al 8849-8034.



¿Andará por Turrialba? Le contamos que se estará llevando a cabo el Festival Voz del Río en esta región del país desde las 2 p. m. y hasta el amanecer. Los artistas que amenizarán son: Maldito DeLorean, Chusi Vega, Encore, Florencia, La Sonrisa de Karenin, Cotty, Little Machine Of Dharma, NNN + MFLA, DJ Canterville, y un drag show a cargo de Jiyustu Saiko y Murasaki. La entrada cuesta ₡8.000 en preventa y ₡10.000 en el día del evento, y la puede reservar llamando al 7176-6794. Los espectadores también tienen la opción de acampar en el recinto, y los interesados podrán encontrar más detalles aquí. El 5% de lo recaudado se donará a la comunidad del Barrio Santa Elena.

Lunes 24 de octubre:

El cantautor Jair Sherrier representará al país en la décima edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en Uruguay, que se realizará del 24 al 26 de octubre, con su tema "Un poco más". Concursará el lunes y, si pasa a la final, también se presentaría el miércoles. Este encuentro con la música albergará a más de 200 artistas de 27 países y usted puede verlo a través de Facebook Live a partir de las 6 p. m. (hora de Costa Rica).



Martes 25 de octubre:

"Peter Pan", un clásico llevado al ballet clásico y contemporáneo por los bailarines de Cicció Studio, se presentará en el programa Teatro al Mediodía del Teatro Nacional. El evento tiene un costo de ₡4.000 general y de ₡2.500 para estudiantes y adultos mayores. Más información aquí.

Miércoles 26 de octubre:

El cantautor español, Pedro Pastor, - sobrino de Pedro Guerra- vendrá al país con su banda "Los Locos Descalzos" para cerrar su gira promocional "Vueltas Latam 2022", para la cual hace un recorrido por 11 diferentes países en la región. La cita será a las 8 p. m. en Jazz Café y Mechas Kadeho será el artista invitado. Reserve su entrada por ₡18.000 llamando al 8503-2828.



Jueves 27 de octubre:

Disfrute del concierto "Tsök, Cantar para Celebrar", producido por ACAM y AIE, que rendirá homenaje a los músicos costarricenses. El evento contará con la participación de Proyecto Jirondai, Santos & Zurdo, Canina, Wilson Arroyo, Max y Paco Goldenberg, Rialengo, Sharon Abarca y Priscilla Ruiz (vocalista de la banda Times Forgotten) y una banda base de nueve artistas musicales entre los cuales destacan Ricardo Alfaro, Gabriel Gutiérrez y Gerardo Porras, que serán dirigidos por Bernardo Quesada, quien además se encargará de los arreglos de los temas que interpretarán. La actividad arrancará a las 7 p. m. en el Teatro Eugene O'Neill. No hay entradas a la venta, por lo que si desea asistir deberá participar en los sorteos que realizan los organizadores en sus redes sociales. Además, se transmitirá a mediados de noviembre en Canal 13.



Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos. No nos hacemos responsables por la reprogramación o cancelación de los mismos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir al correo: [email protected] .