¡Disfrute del arte durante su tiempo libre!

El programa gratuito Preámbulo del Centro de Cine presenta los ciclos “Cine y…”, dedicado a David Bowie, del 12 al 14 de enero. Además, el 19, 20 y 21 del mismo presentan cine brasileño; mientras que las nacionales “Clara Sola” y “La Picada”, que fueron parte del CRFIC anterior, se presentarán el 26 y 27 de enero, respectivamente. Y finalizarán el 28 de enero con el ciclo “Pantalla Chica” con el clásico infantil “Babe”. Todas l as funciones se realizarán en la sala Gómez Miralles a las 7 p. m. con excepción del 21 de enero, que tendrá doble función, a las 4 p. m. y 7 p. m. y del 28 de enero, que será a las 4 p. m. Consulte el programa aquí.

¿Es roquero? Disfrute de “Cali Fest” con las bandas The Movement In Codes, Grandpa Joe y The Mad Goats a partir de las 8 p. m. en El Observatorio. El boleto tiene un costo de ₡5.000 en preventa y ₡7.000 el día del evento y puede adquirirlo a este número: 8703-0598.



Sábado 14 de enero: