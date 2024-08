¡‘Corrosivo Film Fest’ promete llevar lo mejor del horror a la pantalla!

La edición #129 de la Agenda Cultural SABANA, la hemos dedicado a la memoria de Lencho Salazar, ícono de la cultura y folclore costarricense, quien falleció el pasado miércoles 28 de agosto.

Como recomendación de la semana, tendremos una entrevista acerca de la tercera edición del Corrosivo Film Fest, que, con cine de terror y fantasía, se llevará a cabo del 30 de agosto al 7 de setiembre en tres sedes: Sala Garbo, Centro Cultural de España y el Centro de Cine (ver video adjunto).

En total, se proyectarán 12 filmes internacionales, ocho bloques de cortometrajes, cuatro talleres de formación, además de charlas, recitales de poesía, exposiciones, mercadito y música. Vea el cronograma completo aquí.

Las entradas se pueden adquirir individualmente, con pases diarios o para todo el festival, el precio varía según el día y hay algunas actividades gratuitas (consulte precios en este enlace). Compre sus boletos aquí.

A continuación, podrá consultar los principales eventos que se realizarán entre el 1° y 15 de setiembre, tanto gratuitos como de paga, además, si ingresa a este enlace podrá repasar actividades para lo que resta de agosto.

Eventos con fechas extendidas:

Bajo la dirección de Rodrigo David Gutiérrez, llega Tagada: Soltar para no caer, a las tablas del Centro Cultural Herediano Omar Dengo en Heredia, a partir del 30 de agosto y hasta el 15 de setiembre. A modo de sinopsis, le contamos que la obra de Crisol Teatro, en conjunto con los argentinos de Jardín Teatro Laboratorio, plantea reflexiones trascendentales entre la vida y la muerte. Disfrute de esta propuesta escénica en funciones de viernes y sábados a las 8 p. m. y domingos a las 6 p. m. El precio de las entradas es de ₡8.000 general, ₡5.000 estudiantes y puede comprarlas aquí.

Asista al VII Concierto de Temporada 2024 de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 6 de setiembre a las 8 p. m. y el 8 de setiembre a las 10:30 a. m. en el emblemático Teatro Nacional. Eddie Mora será el director invitado y la pianista Daniela Navarro será la solista en esta ocasión. El programa El hilo de Ariadna, E. Mora, Concierto para piano No. 5, C. Saint-Saëns, Sinfonía No. 1, J. Brahms. Las entradas oscilan entre ₡6.500 hasta ₡18.300 y puede comprarlas aquí.

En la temporada 2024 de Exhibition on screen, Cine Magaly proyectará De Monet a Matisse el 3 y 8 de setiembre. El boleto cuesta ₡7.450 y lo puede comprar aquí.

Además, del 10 al 12 de setiembre abrirá sus puertas al Festival de Cine Coreano, que tendrá tandas a las 6 p. m los tres días y la entrada será gratuita. Pronto se anunciarán las películas que se proyectarán. Más información aquí o en redes sociales de la Embajada de la República de Corea.

Amón Solar tendrá una variedad de eventos nacionales e internacionales durante setiembre (ver actividades aquí), entre los que destacan los conciertos de Cold Cave (darkwave) y Lebanon Hanover (postpunk).

Fragmentos, es la nueva puesta en escena del Teatro Universitario de la UCR como parte de la Temporada de Jóvenes Dirigiendo. De autoría de Estefan Esquivel, dirigida por Nathalia Romero, protagonizada por Jeffry Calu, Jordan Ramírez, Telémaco Camaleón y Fabricio De la Fuente, se interpretará hasta el 15 de setiembre. A modo de sinopsis, valiéndose del recurso del humor, la pieza relata el viaje de cuatro personajes que intentan descubrir quiénes son. Las funciones serán jueves, viernes y sábados a las 7 p. m., domingos a las 6 p. m. Puede adquirir sus boletos por ₡6.000 general y ₡3.000 adultos mayores y estudiantes con carné ingresando aquí o en la boletería del teatro.



Domingo 1° de setiembre:

El Parque y Evolución se unen en una nueva edición de El ChopoTico. La fiesta musical arrancará a las 3 p. m. y se extenderá hasta las 9 p. m. en el Mercado La California y Casa Félix. Puede reservar sus espacios aquí por un costo de ₡21.000.

Miércoles 4 de setiembre:

El Museo Juan Santamaría ofrecerá una noche de cuentos al ser las 6 p. m. en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras. La entrada es gratuita.

Viernes 6 de setiembre:

Perrozompopo y Los de la Pulpería ofrecerán un recital que incluye música y poesía a partir de las 9 p. m. en Mundoloco. Reserve su espacio por ₡8.000 a través de este número: 8961-7228.

Sábado 7 de setiembre:



Si le gusta el rock y la música psicotropical, no se puede perder el chivo de Magpie Jay para celebrar el lanzamiento de su nuevo sencillo Above The Line. Además, la agrupación contará con la compañía de Sonámbulo y Flora de Musa como artistas invitados en el evento que arrancará a las 7 p. m. en Jazz Café. Las entradas tienen un costo de ₡12.000 en la primera fase y ₡14.000 en la segunda fase y puede comprarlas aquí.

Miércoles 11 de setiembre:

Calypso in the modern generation con Kawe Calypso es el espectáculo que ofrece Teatro al mediodía, del Teatro Nacional. Las entradas tienen un costo de ₡4.000 general y ₡2.500 estudiantes y adultos mayores, puede comprarlas aquí.

Jueves 12 de setiembre:

El Festival de la Diáspora Africana presenta el concierto de jazz y sinfónico con el pionero del jazz sudafricano Don Laka y la participación nacional de Stephie Davis y la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música UCR. El evento iniciará a las 8 p. m. en el Teatro Eugene O’Neill y puede comprar las entradas por un costo de ₡8.000 general y ₡5.000 estudiantes y adultos mayores, ingresando aquí.

Viernes 13 de setiembre:

Amarillo Cian y Magenta presentará su nuevo álbum Identidades en el prestigioso Teatro Nacional a partir de las 8 p. m. Los boletos cuestan ₡10.000 en preventa, ₡12.000 general, ₡15.000 estudiantes y adultos mayores y ₡2.000 menores de 12 años y puede comprarlos aquí.

Sábado 14 de setiembre:

La agrupación Isla Tambor ofrecerá un espectáculo para presentar su nuevo material Celajes. El concierto comenzará a las 8 p. m. en el Teatro Nacional. Puede adquirir las entradas aquí, los precios oscilan entre ₡7.000 y ₡14.000.

Esta nota se actualiza según se anuncian los eventos. No nos hacemos responsables por la reprogramación ni la cancelación de estos.

Si tiene alguna actividad que le gustaría incluir, puede escribir al correo [email protected].