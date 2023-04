40 agrupaciones ticas le esperan en la décima edición del 'Rock Fest'

26 de abril de 2023, 10:28 AM

En nuestra recomendación semanal, le contamos que este 6 de mayo se llevará a cabo la décima edición del Rock Fest y contará con la participación de 40 agrupaciones nacionales: ​13 Millas de Libertad, 50 Al Norte, Akasha, Alphabetics, Pedro Capmany, Deznuke, El Guato, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, ISLAS, Kadeho, Maf É Tulà, Mario Maisonnave, Mekatelyu, Mod-Ska, Nakury, Nou Red, Sonámbulo, Sujetos de la Nada, The Movement In Codes, Time’s Forgotten, Tropa 56, Voodoo, Le*Pop, Magpie Jay, Carolina, HIJOS, Elektra Stroke, The Great Wilderness y Santos & Zurdo.