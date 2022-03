Video: Francisco Calvo anota su primer doblete con el San José Earthquakes

El defensor costarricense Francisco Calvo marcó este domingo su primeros dos goles con el empate 3-3 frente al Columbus Crew.

A la altura del minuto 83, el club del tico estaba en desventaja 1-3, pero fue cuando apareció la especialidad de la casa: las jugadas de táctica fija.

Por medio de un cabezazo de tiro libre, el zaguero concretó el primer tanto del compromiso.

Francisco Calvo with his first with the Quakes! pic.twitter.com/uYbi8aQNGt