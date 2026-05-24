Pumas y Cruz Azul definen el título de México con Keylor Navas como protagonista

Pumas y Cruz Azul definirán el domingo al campeón del torneo Clausura 2026 de México, con la presencia del costarricense Keylor Navas como gran figura en el arco de los felinos.

Además, la final se calentó por unas polémicas declaraciones del técnico de los felinos, Efraín Juárez, sobre supuestos favorecimientos arbitrales hacia su rival.

Después del empate sin goles del jueves en la ida en el estadio Ciudad de los Deportes, las declaraciones de Juárez han envuelto de suspicacias el duelo que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, a las 7 p. m..

El entrenador mexicano, de 38 años, considera que en las rondas previas al juego por la corona los árbitros no marcaron dos penales contra Cruz Azul, uno ante Atlas en cuartos de final y otro frente a Guadalajara en semifinales.

"Ellos están aquí (en la final) por esas circunstancias", aseguró Juárez, quien no obstante confía en la fuerza de su equipo para cerrar la llave en casa.

El DT felino cargó contra su adversario porque, previo al duelo de ida, Cruz Azul manifestó su descontento ante la Federación Mexicana de Fútbol por la designación del árbitro del segundo partido.

"Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quiera tratar de sacar siempre ventaja y tengan la osadía de quejarse", remató Juárez.

El entrenador celeste, Joel Huiqui, intentó sofocar la controversia: "Tendrían que multarlo. No puedes hablar del arbitraje. No hay que ensuciar la final, que ha sido maravillosa".

¿Estrategia para distraer?

La prensa y opinadores consideran que Juárez suscitó la polémica para quitarle presión a los jugadores de Pumas, que llegaron a la final con lo justo tras eliminar al América (global: 6-6) y al Pachuca (global: 1-1).

Sin ganar la liga desde 2011, el equipo superó esas eliminatorias por el criterio de la mejor posición en la fase regular, gracias a su histórico liderato de 36 puntos en 17 encuentros, pero sin ofrecer actuaciones convincentes.

El exdelantero Carlos Hermosillo, goleador histórico de Cruz Azul y analista de Fox Sports, reprobó los planteamientos conservadores que Juárez desplegó en cuartos de final y semifinales.

"Estás en la final con un estilo que te ha dado resultados, pero raquítico, ¡pobre!", lo cuestionó en un video en Instagram.

"Algo que no te viene bien es hablar por hablar", agregó Hermosillo. "Cuando hables de Cruz Azul, lávate bien la boca".

Keylor, la gran figura.

Antes de que la final se incendiara con las declaraciones de Juárez, en la cancha el gran protagonista fue Keylor Navas.

En la ida, el portero costarricense de Pumas evitó al menos tres goles celestes. El exguardameta del Real Madrid y el Paris Saint-Germain dejó su portería en cero en nueve de 21 partidos del Clausura.

"Tenemos al mejor portero en la historia del continente", destacó Juárez.

Con Navas, el gran fichaje de su historia reciente, Pumas apunta al octavo título liguero de su historia y a sepultar una sequía de 15 años sin conquistas.

El portero tico, de 39 años, busca ser monarca de liga en cuatro países distintos después de lograrlo en Costa Rica con el Saprissa, en España con el Madrid y en Francia con el PSG.

El Cruz Azul, por su parte, va por su décima corona, la primera desde el Clausura 2021, tras acabar tercero en la fase regular (33 unidades) y dejar en el camino eliminatorio a Atlas y Guadalajara.

"Vamos a ganar", confió Huiqui.

En caso de empate global, se jugarían tiempos extras y, si persiste la igualdad, se cobrarían tandas de penales.



