Legionarios
Principales legionarios de La Sele verán acción antes de la convocatoria oficial
La Fedefutbol anunciará este sábado la lista de convocados de La Sele, mientras los principales legionarios ticos tendrán actividad en sus clubes.
La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) anunciará este sábado en horas de la tarde la lista de convocados de la Selección Nacional para los partidos clave ante Haití y Honduras.
Mientras llega la convocatoria oficial, repasamos la agenda de los principales legionarios de la Tricolor para este fin de semana:
- Keylor Navas – Pumas: este sábado el equipo del tico se mide con Cruz Azul.
- Juan Pablo Vargas – Millonarios: hoy, en horas de la tarde, el zaguero y sus compañeros visitan al Envigado.
- Francisco Calvo – Al-Ettifaq: Al Shabab es el rival de turno para el equipo del defensor.
- Julio Cascante – Austin FC: tras finalizar su participación en la MLS, el zaguero ya se entrena con La Sele.
- Jeyland Mitchell – Sturm Graz: entró de cambio este jueves en la Conference League ante el Nottingham Forest; el domingo juegan ante el Salzburg.
- Josimar Alcócer – KVC Westerlo: el sábado se miden por liga ante el Charleroi.
- Carlos Mora – Craiova: el tico fue titular ayer ante el Rapid de Viena por la Conference League y el domingo, por el torneo local, enfrentan al Arad.
- Orlando Galo – Riga FC: el RFS es el rival de este viernes.
- Álvaro Zamora – Académico Viseu: la oncena del tico juega este domingo contra el F.C. Felgueiras.
- Andy Rojas – New York Red Bulls II: el sábado, en la final de liga, se enfrentan al Colorado Rapids II.
- Manfred Ugalde – Spartak Moscú: el atacante entró de cambio ayer ante el Lokomotiv de Moscú por Copa y este fin de semana jugarán ante el Grozny.
- Adrián Alonso Martínez – New York City: este viernes se miden con el Charlotte FC.