Portero del Toluca se declara fan de Keylor Navas

7 de febrero de 2024, 7:00 AM

“Estamos en el país de uno de los mejores arqueros del mundo como es Keylor Navas. A pesar de que no es considerado un portero alto (1,85 metros), ha demostrado que la estatura no es lo que lo define y ha demostrado ser un gran guardameta. No importa si tienes 1,90 metros de estatura o menos, lo que importa es la calidad”, indicó Volpi.