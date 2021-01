Óscar Duarte: 'Me está tocando jugar en un momento bastante bueno'

Luego de un gran triunfo 1-2 como visitantes ante el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stefano, el costarricense Óscar Duarte atendió a los medios de comunicación y aseguró que el equipo está viviendo uno de los mejores momentos en los últimos meses.

Duarte fue titular con el equipo granota y disputó los 90 minutos de juego ante un equipo merengue que perdió la oportunidad de seguirle el paso al Atlético de Madrid, líder de la Liga Española.

Los merengues siguen a siete puntos del Atlético, que ahora tiene dos partidos disputados menos que su rival. Óscar Duarte fue titular todo el partido.

''Es una alegría para todos los que estamos involucrados en esto, se ratifica el buen trabajo que se viene haciendo durante el año y eso da frutos, sacamos una gran victoria y nos vamos felices.

“Esa alegría de ganar máxime a un equipo como ellos a todos nos gusta y al final todos salimos contentos por eso. Se ve el trabajo que venimos haciendo y eso da frutos y es uno de esos”, mencionó Duarte.

El defensor indicó que el triunfo está dedicado a toda la afición del Levante que nunca los abandona.

“El triunfo es para toda la afición de acá, y los de allá en Costa Rica también. Que disfruten del día, así como lo vamos a hacer nosotros”, mencionó el tico.

Finalmente, el costarricense habló del buen momento que vive con el Levante, luego de que la temporada anterior casi ni pudiera participar por lesión.

''He aprovechado la oportunidad que me ha dado el entrenador, me está tocando jugar en un momento bastante bueno del equipo. Este resultado nos da confianza para seguir trabajando y mantenernos por la misma línea que venimos”, concluyó.

Levante es noveno de la Liga Española con 26 unidades.