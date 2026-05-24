Manfred Ugalde consigue su primer título en Europa

El costarricense Manfred Ugalde consiguió su primer título en el fútbol de Europa.

Ugalde y su club Spartak de Moscú lograron adueñarse de la Copa de Rusia al vencer en penales 4-3 al Krasnodar, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El delantero tico fue titular en el partido y abandonó el campo de cambio al minuto 65.

Pablo Solari se encargó de abrir el marcador para el Spartak de Moscú al minuto 35, pero el brasileño, Douglas Augusto se encargó de igualar para el Krasnodar iniciando la complementaria.

Con esto, el Spartak logra salvar un poco la temporada tras quedar en el cuarto lugar de la liga rusa; el campeón fue el Zenit de San Petersburgo.

Este es apenas el primer título en el Viejo Continente para el delantero costarricense que se integrará la próxima temporada a la Selección Nacional para preparar los amistosos ante Colombia e Inglaterra.



