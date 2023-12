Keylor Navas quiere crear en Costa Rica un museo de su carrera

“Es lindo tener esos recuerdos, si no me lo hacen, me lo voy a hacer yo, tengo como otra cosa en mente. Tengo como objetivo hacer un museo en Costa Rica donde quiero llevar todas las cosas, piezas, especiales, cambios de camisetas, tacos de finales de Champions, las réplicas de todos los títulos, incluidas las tres Champions, entonces las quiero llevar a Costa Rica también”, mencionó el tico.