Futuro de Francisco Calvo podría estar en Grecia

El futuro de Francisco Calvo sigue incierto, pero este este martes se dio a conocer el interés del Aris FC de la Primera División de Grecia en los servicios del futbolista.

El periodista Georgios Sideridis publicó en su cuenta de Twitter y en su sitio web The Transfer Addict sobre el interés del club en el equipo. Además, la página de Yellow Radio FM 101.7 también informó acerca de la posibilidad de que Calvo llegue al balompié griego.

Sideridis realizó varias publicaciones sobre el zaguero. Incluso reveló algunos detalles de la negociación.

El comunicador aseguró que el equipo le plantea a Calvo un contrato de dos años con opción a uno más de renovación.

El Aris es un club que se ubica en la sétima posición de 14 clubes. Tiene 21 puntos en 16 partidos.

The Costa Rica international CB Francisco Calvo is on Aris Thessaloniki's transfer list @ARIS__FC @fedefutbolcrc#arisfc #costarica pic.twitter.com/Jr1nLs8aAB