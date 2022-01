Donnarumma habla de su relación con Keylor Navas: "En el exterior se intentan inventar historias"

El portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien este martes dio positivo por COVID-19, brindó hace unos días una entrevista a France TV en la que brindó detalles de su relación con Keylor Navas.

Pese a que la puja por ser titular en el PSG está en lo más y mejor, Donnarumma expresó que en el entorno se dicen muchas cosas que no son ciertas.



“Estoy muy tranquilo. Tengo una gran relación con Keylor. Somos amigos y por tanto no hay problema, aunque en el exterior se intentan inventar historias, y no, no hay ningún problema. Somos un gran equipo y en todos los grandes equipos hay competencia”, aseguró el italiano.

​Sobre la personalidad de ambos guardamentas, Gigi afirmó que los dos son muy "tranquilos".

“Somos los dos muy tranquilos, trabajamos bien y luego, es el entrenador quien hace sus elecciones. Nosotros estamos a su disposición y listos para dar el máximo”, agregó.

También reconoció que en el PSG el ambiente es muy distinto al AC Milan, su antiguo club.

“En París tengo más presión que en Milán, estoy en un club que quiere ganarlo todo. Este es solo el comienzo. Mi ambición no ha cambiado: es ganar, ganar y ganar”, concluyó el meta europeo.

Donnarumma se encuentra en aislamiento y para el juego de este domingo a la 1:45 p. m. la puja por la estelaridad está entre Sergio Rico y Navas.