Diputada propone declarar ciudadano distinguido a Keylor Navas

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro Guerrero, propuso declarar a Keylor Navas como ciudadano distinguido.

El guardameta tiene una destacada trayectoria como portero de la Selección Nacional y clubes como Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), Nottingham Forest, Newell's Old Boys y Pumas de México.

"La historia de Keylor trasciende los triunfos deportivos. Desde sus inicios en las canchas de Pérez Zeledón hasta convertirse en figura del Real Madrid, el Paris Saint-Germain y la Selección Nacional, Keylor se ha consolidado como un referente de disciplina, perseverancia, humildad y excelencia profesional”, argumentó la legisladora Alfaro.

