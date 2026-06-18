Política
Diputada propone declarar ciudadano distinguido a Keylor Navas
La iniciativa la promueve la liberacionista Iztarú Alfaro Guerrero.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro Guerrero, propuso declarar a Keylor Navas como ciudadano distinguido.
El guardameta tiene una destacada trayectoria como portero de la Selección Nacional y clubes como Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), Nottingham Forest, Newell's Old Boys y Pumas de México.
"La historia de Keylor trasciende los triunfos deportivos. Desde sus inicios en las canchas de Pérez Zeledón hasta convertirse en figura del Real Madrid, el Paris Saint-Germain y la Selección Nacional, Keylor se ha consolidado como un referente de disciplina, perseverancia, humildad y excelencia profesional”, argumentó la legisladora Alfaro.
La subjefa de fracción liberacionista enfatizó en su iniciativa el carácter único de Navas dentro del fútbol costarricense, al convertirse en el único futbolista nacional con tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa.
Además, la congresista destacó su protagonismo durante la Copa Mundial de Brasil 2014, certamen en el cual la Tricolor alcanzó por primera vez los cuartos de final de una cita mundialista.
Además, la congresista destacó su protagonismo durante la Copa Mundial de Brasil 2014, certamen en el cual la Tricolor alcanzó por primera vez los cuartos de final de una cita mundialista.