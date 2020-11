Bryan Oviedo da positivo por COVID-19 anuncia su club

El COVID-19 sigue causando bajas entre los futbolistas costarricenses.

Esta vez el turno fue para Bryan Oviedo, pues según anunció su club el Copenhague FC en redes sociales el lateral costarricense dio positivo al COVID-19 luego de una serie de tests.

“Bryan Oviedo y Peter Ankersen dieron positivo en la prueba de COVID-19 y, por lo tanto, ambos están aislados. No se presume que los dos casos de infección estén relacionados”, menciona el comunicado del club de Dinamarca.

Oviedo y Ankersen son los dos únicos casos presentados en la planilla, y todos serán examinados nuevamente antes del partido del domingo en Herning contra el FC Midtjylland.

Bryan Oviedo og Peter Ankersen er blevet testet positiv for Covid-19 og er derfor begge i isolation. De to smittetilfælde formodes ikke at være forbundne med hinanden. #fcklive #sldk https://t.co/Ub9oKxzQAL