¿Tuvo un accidente de tránsito? Guía para actuar en el momento y evitar gastos de más

El 2025 cerró con casi 47 mil accidentes de tránsito en Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), una cifra que refleja lo común que puede ser enfrentar una situación de este tipo en carretera.

Saber cómo actuar en el momento puede marcar la diferencia tanto en su seguridad como en el impacto económico posterior (ver video adjunto).

La conciliación permite resolver el conflicto en el sitio, evitando procesos judiciales más largos y costosos, siempre que ambas partes estén de acuerdo.

En Buen Día le explicamos paso a paso cómo actuar correctamente y proteger su bolsillo ante un accidente.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

