Relaciones amorosas en el trabajo y hablar mal del jefe, ¿son causas de despido?

Muchas personas se preguntan si tener una relación sentimental con un compañero o hablar mal del jefe puede ser motivo de despido. En Costa Rica, el Código de Trabajo de Costa Rica establece que no cualquier situación personal justifica una sanción laboral.

Por ejemplo, una relación entre compañeros no es causal automática de despido, salvo que afecte el ambiente laboral, genere conflictos de interés o incumpla reglamentos internos previamente establecidos (ver video adjunto).

En cambio, sí pueden generar consecuencias conductas como:

Divulgar información confidencial de la empresa.​

Incurrir en faltas de respeto graves hacia superiores.

Afectar el clima laboral mediante conductas reiteradas.

Especialistas en derecho laboral recuerdan que cada caso depende del reglamento interno y de si existe una falta comprobada según la normativa vigente.

En Buen Día le explicamos con claridad qué situaciones sí podrían poner en riesgo su empleo y cuáles forman parte de su vida privada protegida por la ley.

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