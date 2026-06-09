¿Cuándo puede acudir a la Sala IV? Casos en los que procede un recurso de amparo
Tome nota, ya que no es necesario contratar un abogado para presentarlo.
Muchas personas han escuchado hablar del recurso de amparo, pero no tienen claro cuándo pueden utilizarlo. Este mecanismo constitucional existe para proteger derechos fundamentales cuando una institución pública o, en ciertos casos, un particular, los vulnera o amenaza.
El recurso de amparo es una herramienta accesible y gratuita que permite a las personas defender sus derechos constitucionales.
Esta vía busca una protección rápida de los derechos y, muy importante, no es necesario contratar un abogado para presentarlo.
En esta entrevista le explicamos situaciones comunes en las que usted podría acudir a la Sala Constitucional (ver video adjunto).
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