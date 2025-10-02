Cuando el amor termina, pero los hijos siguen uniendo: ¿qué dice la ley?

Separarse nunca es fácil, y menos cuando hay niños de por medio. El abogado Pedro Beirute nos acompañó este jueves en Buen Día para explicar los aspectos legales que surgen tras una ruptura amorosa.

¿Qué es la custodia compartida? ¿Cómo se define una pensión alimenticia justa? ¿Qué derechos tienen ambos padres y cómo se garantiza el bienestar de los menores? Este espacio busca aclarar dudas frecuentes y recordarle que, aunque el amor se acabe, la responsabilidad y el respeto deben mantenerse por el bien de los hijos (ver video adjunto).

