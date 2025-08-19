¿Construir en lote prestado? Lo que debe saber antes de hacerlo

Es una situación común en muchas familias: construir su casa en un terreno que pertenece a un familiar. Pero, ¿qué pasa si no hay un documento que respalde ese acuerdo?



En Buen Día, una experta en Derecho de Familia nos explica los riesgos legales que conlleva edificar sobre una propiedad que no es suya, y qué puede ocurrir en caso de herencias, desacuerdos o ventas inesperadas (ver entrevista completa en el video adjunto).



Antes de sembrar su futuro en tierra ajena, escuche estos consejos legales esenciales.



