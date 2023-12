¿Cómo funciona el régimen de visitas en época festiva? Un abogado lo explica

14 de diciembre de 2023, 9:08 AM

El régimen de visitas, un derecho y una obligación para aquellos padres que no tienen la custodia de sus hijos, cobra especial relevancia en momentos como la Navidad y fin de año.



Este conjunto de normativas, usualmente forjado tras un divorcio o separación, regula los días en los cuales el padre no custodio puede compartir con sus hijos momentos significativos.



¿Con quién pasan los niños las celebraciones? ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el régimen establecido? Estas son inquietudes comunes que, según el abogado experto en Derecho de Familia, Pedro Beirute, deben abordarse con claridad para evitar conflictos innecesarios (ver video adjunto).



