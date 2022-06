La viñeta: Está duro vivir

Por Teletica.com Redacción | 29 de junio de 2022, 15:19 PM

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores corresponden únicamente a sus opiniones y no reflejan las de Teletica.com, su empresa matriz o afiliadas.

Ilustración y texto: Toti.

Qué duro, Jerry. Qué duro vivir. Qué duro tratar de pedalear en la vida en esta calle tan accidentada que es la economía. Y digo pedalear porque es ahorita lo más barato. Pero para pedalear se necesita energía, y para tener energía hay que comer. Y comer también está caro.



Lo peor de todo es que uno no quiere andar por la vida como si estuviera en una carrera, sino como quien va a un paseo. Pero ahora hasta pasear es un lujo. Y uno quisiera ir despacito y no llegar ya a la meta que es la muerte. Pero a como está la cosa, la meta quiere acercarse a uno. Y uno solo quiere seguir pedaleando. O caminar. O lo que sea, pero disfrutar, vivir. Y cuando es caro vivir uno vive con menor calidad. Y así no vale la pena.

Qué duro, Jerry. Qué duro levantarse.