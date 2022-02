La viñeta: Elecciones a gallo tapado

Redacción e ilustración: Toti

Las elecciones son el examen en el que evaluamos nuestra democracia. En principio, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Pero, aunque es una prueba de opción múltiple, no todos hemos hecho la tarea de estudiar las opciones.

O, si lo hicimos, puede que no sepamos qué responder ante la vital pregunta de: “¿A quién elige usted para que gobierne el país?”

Hay quienes optan por el gallo tapado. No es una sana estrategia, ya que este no es un asunto de suerte, sino de decisión. Pero es comprensible: a veces, aunque sobren opciones, no siempre eso es un alivio. Cantidad no es necesariamente lo mismo que calidad.

Por dicha todavía estamos a tiempo de estudiar para este importante examen. Usted y yo decidimos a quién le damos nuestros puntos. Afortunadamente, no es obligatorio justificar nuestra respuesta. Quienes sí deberán justificarla son aquellos que hayan quedado electos.