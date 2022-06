La viñeta: Demandas canallas

Por Teletica.com Redacción | 22 de junio de 2022, 9:57 AM

Ilustración y texto: Toti.



Esta semana, el presidente Rodrigo Chaves sufrió dos sinsabores con el sistema judicial; ambos tienen que ver con supuestas gestiones financieras durante su campaña.

Chaves interpeló al Poder Judicial, pidiéndoles que no se prestaran a las denuncias con «intereses canallas». Es curioso ese adjetivo. Al señor presidente (y sus simpatizantes) le ha gustado mucho usarla, tanto ahora en el poder, como antes, en campaña. No quiere decir que no haya algo de razón en su reclamo, porque quizás sí lo haya, pero la justicia no se trata de cuáles son los intereses de quienes acusan, sino de cuáles son los hechos que se acusan. Y ahí no cuentan las opiniones personales, mucho menos las de los señalados; lo que corresponde es confirmar ante la ley la inocencia que la misma nos permite presumir a menos que se demuestre lo contrario.

Entonces, el señor presidente no debería preocuparse. Si las pruebas a su favor son contundentes, todo se resolverá de la mejor manera para él y hasta se verá fortalecido luego de eso. Si no, pues ahí sí estará ante un gran problema.

Lo que me intriga es su insistencia en llamar "canalla" a todo aquello que vaya en su contra. Ya la prensa ha recibido ese apelativo varias veces (y estoy casi seguro que en redes sociales esta caricatura recibirá la misma acusación). La prensa es "canalla", sus denunciantes son "canallas", sus acreedores quizás también lo sean.

Este tipo de sentencias tan contundentes refuerzan la idea mesiánica de que quien no está con el líder, está contra él. Son posturas muy peligrosas para la democracia.

Vamos, señor presidente. Ya que usted ha decidido participar del ejercicio democrático, hágalo con toda la altura moral. Podría empezar por dejar de llamar "canalla" a todo aquello que no comulga con sus intereses o visiones o que directamente se enfrenta a usted. La vida política no se divide entre "canallas" y buenos (asumiendo que quien acusa de "canalla" sea el bueno). Es mucho más plural. Usted sabrá muy bien que en estos cuatro años le tocará enfrentarse a múltiples "canallas". Pero también a grupos, personas y movimientos que, sin ser villanos, se enfrentarán a usted porque eso es lo que hacemos los ciudadanos en democracia: lidiar con el poder.