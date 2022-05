La viñeta: Curso rápido para hacer decretos presidenciales

Ilustración y texto: Toti.

Normalmente, cuando uno entra a trabajar a cualquier lugar, le dan tres meses de período de prueba. Esto para que uno pueda acomodarse a sus nuevas labores. En la función presidencial sucede igual, por eso hablamos de los primeros cien días del Ejecutivo.

Por esa razón, seremos benevolentes con los primeros chascarrillos del presi, quien bien envalentonado se mandó a firmar sus primeros decretos. El problemín fue que, por un lado, se cuestiona el haber quitado la obligatoriedad de la vacunación contra la covid, ya que esa es competencia de una ley en específico. Asimismo, el equipo de Chaves anunció que esperaría el criterio técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Mientras todos esperábamos que tal cosa ocurriera, no se dio, pues el decreto terminó siendo publicado sin que llegara dicho criterio y sin que nadie hubiera conocido el texto previamente.

Parece ser que ni siquiera el gobierno revisó bien el texto, pues salió publicado con el apellido del presidente mal escrito 24 veces. Y para terminar de hacerla, el documento tiene fecha del 7 de mayo, es decir, el día antes, cuando Carlos Alvarado todavía era presidente.

El zambrote sería menor si se tratara de meras erratas, pero a veces esas metidillas de pata pueden ser bien jodidas.

Por ahora, la supuesta medida de no obligatoriedad de la vacuna, parece ser más bien una invitación a no tomar represalias contra quienes decidan no vacunarse. Eso parece que puede generar más confusión.

Diay, como dicen, el papel aguanta lo que le pongan. El asunto es poner bien los puntos sobre las íes. Ah, y escribir bien el apellido Chávez… Perdón, Chaves.