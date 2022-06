La viñeta: Ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas

Por Teletica.com Redacción | 8 de junio de 2022, 16:21 PM

Ilustración y texto: Toti.



Ya sé. ¿Y si detenemos el calendario y nos quedamos en la fecha de hoy? Así mantenemos el precio de los combustibles…

OK, no… ¿Y si hacemos un referendo de última hora y le cambiamos el nombre al país y así el nuevo aumento no nos afecta porque ya no nos llamamos Costa Rica?…

Bueno, tampoco… ¿Y si probamos a quitarle el piso al carro y andamos como los Picapiedra?…

¡Está bien! Se me acabaron las ideas. Luego no digan que no hago propuestas. Dicen que ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Bueno, ante aumentos ridículos, pensé que servirían medidas ridículas.​