La viñeta: Año nuevo sin pólvora

Resulta que los perros y gatos tienen un oído mucho más agudo que el nuestro y cuando usamos fuegos artificiales, aunque las lindas luces y las alegres bombetas revienten a lo lejos, ese ruido les aturde y duele como si a usted le estallaran una bombeta en el oído.

Si realmente quiere a sus mascotas, sugiero no utilizar pólvora.

Y si no podemos evitar que en el barrio lo hagan, entonces no está de más una llamada a su veterinario para que le dé algunas recomendaciones para que su Michi y Firulais no sufra todavía más.

Creo que ellos también merecen un lindo fin de año. Bastante que han estado a la par nuestra en este año lleno de alegrías y momentos difíciles.