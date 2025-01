Todos los caminos conducen a Ignacio Ambriz como técnico de La Sele

En la Federación Costarricense de Fútbol no quieren estar más sin técnico y por eso es que todos los caminos conducen al mexicano Ignacio Nacho Ambriz, de 59 años.

Teletica.com confirmó, por diferentes fuentes independientes entre sí, que el azteca parte como el favorito para dejarse el puesto.

Ambriz conversó días atrás con Ignacio Hierro, director deportivo de la federación días atrás.

De esa charla salieron aspectos interesantes en los que Nacho aventajó a otros aspirantes al banquillo patrio.

Ambriz charló con Teletica.com el pasado 22 de noviembre y afirmó que su máximo sueño como estratega era dirigir en una Copa del Mundo.

"Tengo el sueño de dirigir un Mundial y si me toca ir afuera para poderlo lograr, lo haré", comentó Ambriz.

En dicha conversación se le consultó a Ambriz:

—Es curioso como la vida y el fútbol pone a cada quien en su lugar, usted ha estado en la puja por la Selección de Costa Rica en dos oportunidades: ¿Podrá la tercera ser la vencida?



"Creo mucho en Dios y en sus tiempos, siempre he dejado en sus manos la posibilidad donde me pueda llevar a trabajar y es porque así él lo quiere, siempre te va a poner donde ocupen de tu trabajo, confío mucho en Dios, yo hoy no tengo trabajo, la selección tampoco tiene entrenador, yo dejo en manos de Dios todo si se da la posibilidad yo encantado y feliz y sino siempre deseándole lo mejor a la Selección y a esperar", respondió.

En esa oportunidad, Ambriz también afirmó que conocía muy bien el ambiente del fútbol tico.



"Conozco a mucha gente que han venido a jugar a México, a Joel que vino a México y me ha tocado dirigirlo. Tengo una buena relación con varios que hoy son entrenadores", comentó el estratega.



Y afirmó: "Es un fútbol de los que en calidad técnica son buenos, han crecido mucho, hoy hay varios en MLS, en Europa y eso la verdad que el jugador va creciendo mucho. Cada liga es importante y de una u otra forma el crecimiento es de los jóvenes y hay que ayudarlos a que sientan esa pasión y no me queda más que desearles todo lo mejor y como lo dije los tiempos de Dios y esperar el momento si es que se da".



Si usted quiere leer la entrevista completa puede hacerla aquí.



Este martes, a partir de las 9 a. m., el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol tomará una decisión en firme sobre el nuevo jefe del banquillo de la Tricolor.